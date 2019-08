Nuovi colpi di scena faranno rimanere incollati i fan dello sceneggiato Una vita sul piccolo schermo italiano. Gli spoiler delle prossime puntate, rivelano che purtroppo un lieto evento terminerà in un modo drammatico. Prima di questo tragico avvenimento, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e Susana Seler riceveranno una bellissima notizia, perché apprenderanno che Elvira e Simon diventeranno genitori.

Il colonnello dopo essere venuto a conoscenza che sua figlia non potrà prendere parte alle sue nozze a causa della gravidanza, si appresterà a sposare la compagna Silvia Reyes (Elia Galera). L’acerrimo nemico di quest’ultima, cioè Blasco, dopo aver fatto credere a tutti gli abitanti di essere deceduto, approfitterà delle nozze della sua rivale per farla fuori. Sfortunatamente il padre di Elvira dopo essersi accorto dell’imminente pericolo proteggerà la sua amata con il suo corpo finendo per rimetterci la vita.

Elvira è incinta, il Valverde smaschera il nemico della Reyes

Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Silvia disperata per le cecità del suo amato Arturo, assumerà al suo servizio l’assistente Javier. Successivamente quest’ultimo si rivelerà essere un complice di Blasco, l’uomo che in precedenza ha sequestrato la Reyes. II nemico della futura moglie del colonnello Valverde, dopo aver inscenato la sua morte, si farà dare dalla sua spia le chiavi dell’appartamento degli Alvarez Hermoso, sapendo che la sua acerrima rivale indosserà il suo abito da sposa con l’aiuto di Celia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Silvia e Arturo convinti di essersi sbarazzati del Blasco, continueranno ad organizzare le loro nozze. Il colonnello esulterà di felicità quando verrà a conoscenza tramite una nuova missiva che sua figlia Elvira oltre a perdonarlo è in stato interessante. Proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio, l’imprevisto sarà alle porte. Il tanto atteso giorno del matrimonio, precisamente quando la Reyes e il Valverde Senior metteranno piede in chiesa per pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”, il loro nemico Blasco si introdurrà abusivamente a casa di Celia e Felipe.

Il criminale dopo aver impugnato un fucile da caccia prenderà la mira per mettere fine all’esistenza di Silvia. L’epilogo prenderà una piega diversa, dato che Arturo pur avendo la vista offuscata si accorgerà delle terribili intenzioni di Blasco.

La morte di Arturo, Silvia uccide Blasco e lascia Acacias 38

Il colonnello con molto coraggio farà da scudo con il suo corpo alla sua amata, venendo colpito da una pallottola in pieno petto al posto della stessa.

Le condizioni di salute del padre di Elvira saranno abbastanza gravi, al tal punto che esalerà l’ultimo respiro, ma prima di chiudere gli occhi per sempre arriverà a dichiarare il suo amore alla Reyes. Il decesso del Valverde Senior stravolgerà tutti i presenti, soprattutto la domestica Agustina. A seguito del funerale del suo amato, Silvia convinta che sia morto per mano del Blasco, non farà fatica a capire che il suo nemico potrebbe aver agito con l’aiuto di Javier.

La Reyes sarà sempre più convinta della sua tesi, quando verrà a conoscenza che l’uomo che ha assunto per badare alla sua dolce metà non è affatto un assistente per ciechi. La vedova di Arturo decisa a scoprire la verità, pedinerà Javier e lo sorprenderà in compagnia di Blasco. Quest’ultimo non appena rimarrà da solo farà i conti con Silvia, che lo metterà alle strette e quando avrà la conferma che a morire durante le sue tragiche nozze sarebbe dovuta essere lei, perderà la ragione. La Reyes ferirà gravemente l’assassino di suo marito facendolo morire all’istante senza avere nessuna pietà. Dopo aver vendicato il decesso del suo amato, Silvia tramite una missiva metterà al corrente Felipe del coinvolgimento di Blasco e Javier nella morte di Arturo, e se ne andrà via da Acacias 38 con la speranza di ritrovare la felicità nella sua nuova destinazione.