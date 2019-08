Mancano solo pochi giorni all'inizio della pausa estiva de Il Segreto. A partire da lunedì 5 agosto, infatti, le vicende di Puente Viejo andranno in vacanza e torneranno su Canale 5 solo il giorno 26, dopo tre settimane di interruzione. Ma cosa accadrà al ritorno della telenovela nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset?

Insieme alle novità relative al triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa, le trame si concentreranno sulla disperazione di Julieta in seguito alla violenza subita dai Molero.

Saul continuerà a chiedersi cosa sia accaduto alla moglie e, solo in seguito al ritrovamento dei cadaveri di Eustaquio e Lamberto, la verità verrà a galla. A ciò si aggiungerà il timore che Don Berengario e Carmelo vengano accusati di aver ucciso i due malviventi, motivo per cui Saul comunicherà di essere intenzionato a far ricadere su di sé le colpe del duplice omicidio prima di lasciare il paese spagnolo con la moglie.

Il Segreto anticipazioni: Saul si assume la responsabilità dell'omicidio

Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, Julieta faticherà a superare lo stato di profonda depressione nel quale è piombata dopo la violenza subita. Solo in seguito al ritrovamento dei corpi senza vita di Eustaquio e Lamberto Molero, Saul comincerà ad aprire gli occhi e chiederà dei chiarimenti a Carmelo e Don Berengario.

Saranno proprio loro a spiegargli quanto accaduto e a chiedergli di non dire nulla a Julieta sulla loro confessione.

Allo stesso tempo, la Uriarte avrà un confronto con Donna Francisca che l'aiuterà a reagire soprattutto quando la Montenegro le racconterà dei suoi drammatici trascorsi con Salvador Castro. Nonostante i litigi del passato, la matrona sarà determinante per la giovane, aiutandola a stare meglio con le sue parole.

Julieta riuscirà così a confessare l'accaduto al marito nel luogo in cui era stata violentata, e la coppia potrà provare a lasciarsi tutto alle spalle per guardare con maggiore fiducia al futuro. Tuttavia ci sarà un nuovo problema da affrontare, ovvero riuscire ad evitare che Don Berengario e Carmelo vengano accusati del drammatico evento. Saul avrà un'idea per aiutare i due compaesani, ovvero far credere che sia lui il responsabile del crimine.

Trame Il Segreto: Saul e Julieta organizzano la fuga da Puente Viejo

L'idea di Saul sarà chiara: far credere al sergente Cifuentes che Don Berengario e Carmelo siano innocenti, fingendo al contempo di essere lui il responsabile dell'accaduto. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Carmelo sarà preso dai dubbi ma, dopo avere chiesto consiglio a Severo, alla fine accetterà il piano. Più riluttante sarà, invece, il sacerdote, che continuerà a provare un forte senso di colpa per aver commesso un simile delitto.

Alla fine anche lui si farà convincere?

In attesa di scoprirlo, è certo che alla fine Julieta e Saul decideranno di lasciare il paese per evitare ripercussioni con la giustizia. E questa sarà la loro definitiva uscita di scena dalle trame della soap.