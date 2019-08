Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole in onda a metà agosto su Antena 3, Fernando Mesia ucciderà l'infermiera Dori Vilches rea di aver attentato alla vita di Maria Castaneda.

La Vilches è l'infermiera di Maria

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole appena andate in onda sull'emittente Antena 3, si soffermano su Fernando, il quale salverà la vita di Maria dalla furia di Vilches.

Tutto avrà inizio quando il figlio di Olmo deciderà di trasferirsi insieme alla madre di Esperanza alla tenuta de L'Avana, comprata da Roberto Sanchez. Qui l'ex moglie di Gonzalo inizierà delle pesanti cure per tornare presto a camminare dopo essere rimasta paralizzata in seguito all'attentato alle nozze di Maria-Elena.

Purtroppo l'infermiera Dori risulterà essere una persona priva di scrupoli dopo essersi dimostrata una perfetta esperte nel settore della riabilitazione.

Infatti, grazie alle sedute di agopuntura, la nipote della matrona riporterà dei notevoli progressi, tanto da riuscire a muovere una gamba. Se Donna Francisca stringerà un'alleanza con Severo Santacruz e Carmelo Leal per salvare Puente Viejo da un'inondazione, Mesia ordinerà a Vilches di rallentare le cure in modo che la Castaneda non torni più a camminare.

La Castaneda scopre il passato di Dori

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda a metà agosto in Spagna, svelano che Maria scoprirà il piano di Dori grazie all'aiuto di Irene Campuzano.

Proprio la moglie del latifondista farà un indagine sul passato misterioso dell'infermiera. I telespettatori, infatti, scopriranno che la donna era stata internata in manicomio dopo aver ucciso la moglie del suo amante. Di conseguenza, l'ex moglie di Gonzalo inizierà a ricattarla qualora smetta di curarla a dovere. Una decisione che non piacerà affatto alla Vilches che messa alle strette deciderà di mettere fine alla vita della Castaneda, dimostrando di essere innamorata pazza di Fernando Mesia.

Fernando uccide l'infermiera con un coltello

Perciò Dori irromperà nella stanza della Castaneda pronta ad ucciderla, in quanto vuole una chance per stare insieme a Fernando. Fortunatamente l'azione dell'infermiera sarà fermata dal figlio di Olmo, che riuscirà a salvare Maria. Nel frattempo, la Vilches scapperà dalla stampa, ma sarà ritrovata poco dopo da Fernando. Durante il confronto, la donna confiderà a quest'ultimo di aver voluto porre fine alla vita della sua paziente.

Sentite queste parole, Mesia pugnalerà l'infermiera all'addome con un coltello dopo averle dato un bacio sulla bocca.