La soap opera spagnola Una vita, come spesso accade, regala clamorosi avvicendamenti e interessanti colpi di scena per tutti gli appassionati di questo sceneggiato che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni Una Vita fino al 17 agosto non sfuggono a questa regola. Tra le storyline più forti quella di Samuel che sarà accusato di omicidio e, per questo, verrà condotto in carcere.

Ad accusarlo sarà suo fratello Diego dopo aver ritrovato il cadavere di suo padre Jaime. Felipe, intanto, verrà messo al corrente dell'arresto di Samuel e vorrà vederci chiaro in questa vicenda. Lo stesso Diego sospetterà che dietro all'uccisione di Jaime ci possa essere anche la complicità della malvagia Ursula.

Il dramma di Jaime

Nel dettaglio, le anticipazioni Una Vita per le puntate che vedremo in onda dal 12 fino al 17 agosto raccontano della diabolica Ursula e del suo tentativo di abbandonare momentaneamente Acacias.

Uno spazio importante delle prossime trame sarà dedicato all'infattuazione di Esteban nei confronti di Silvia: proprio quest'ultima verrà rapita da misteriosi uomini e di lei si perderanno le tracce. Cosa succederà alla donna? Intanto Diego, durante le ricerche del piccolo Moises, troverà il corpo in decomposizione di suo padre Jaime. Lo stesso Diego, nelle tasche dei pantaloni della vittima, troverà un biglietto sul quale saranno appuntate le iniziali di suo fratello Samuel: questo indirizzerà fin da subito i sospetti contro di lui.

Blanca noterà qualcosa di insolito nell'atteggiamento di Diego, il quale successivamente le confesserà il ritrovamento del cadavere di suo padre. Blanca si convincerà del coinvolgimento di Ursula nell'uccisione di Jaime, la quale negherà ogni accusa e si proclamerà innocente. Intanto l'indiano cercherà di uccidere Pena, soltanto il tempestivo intervento di Flora eviterà il dramma. Samuel, dopo le accuse mossegli da suo fratello Diego, verrà accompagnato in carcere con la pesante accusa di omicidio.

Silvia rapita

Una delle querelle delle prossime puntate sarà sicuramente quella relativa alla scomparsa di Silvia. La donna capirà di essere stata rapita nei momenti successivi alla sua aggressione. Preoccupato per le sue sorti, Esteban darà inizio alle sue ricerche. Lo stesso, successivamente, riceverà una lettera firmata apparentemente da Silvia nella quale gli viene richiesto di sospendere immediatamente le sue ricerche.

Chi sarà l'autore della lettera e a quale sorte andrà incontro la povera Silvia? Per saperlo non ci resta che attendere le prossime puntate e le prossime anticipazioni della popolarissima soap opera di Canale 5.