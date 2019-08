Negli ultimi giorni la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha fatto parlare il pubblico. Se all'inizio del mese l'ex corteggiatrice, tramite il suo profilo Instagram, aveva smentito le voci di un possibile matrimonio tra i due almeno "per ora"; negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di una presunta crisi tra i due: soprattutto perchè entrambi hanno smesso di postare foto e video insieme, ed hanno iniziato a trascorrere le loro giornate ognuno nella propria città natale, Firenze per lei e Napoli per lui.

Inizialmente entrambi hanno preferito mantenere il silenzio, senza smentire o confermare la crisi, ma qualche giorno fa a confermarla ci ha pensato proprio la bella fiorentina, tramite il suo profilo Instagram. Eleonora, oltre a specificare di non sentirsi in dovere di dare spiegazioni a nessuno sulla sua vita privata, ha spiegato che lei e Oscar non stanno attraversando un momento molto sereno e ha scelto di non parlarle solo perché la situazione al momento non è chiara neanche per loro.

La Rocchini ci ha chiesto poi ai suoi follower di avere un po' di tatto nei loro confronti e soprattutto per la loro situazione.

A seguito di questi chiarimenti, il settimanale Spy ha fatto sapere che il motivo vero della crisi tra i due, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2016, dipenderebbe da alcuni messaggi, un po' troppo spinti, che la Rocchini avrebbe scambiato con Luca Daffrè, l'ex corteggiatore di Angela Nasti.

Anche Oscar sembra che abbia fatto la stessa cosa con una certa Sabrina, la quale, intervistata dal settimanale, si è detta pronta a raccontare tutta la verità.

In merito a quanto scritto dal settimanale, ancora una volta, la coppia ha preferito rimanere in silenzio, convinti di aver già espresso per il momento quanto necessario, finché la situazione non si sarà chiarita per bene prima di tutto tra di loro.

Nelle ultime ore però, l'ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e, sotto un commento ad un post di Instagram, ha deciso di rispondere in difesa della sua (si presume ancora) fidanzata: "Prima di dire c*****e sulla mia Ele, dovreste sciacquarvi la bocca! Se questo imbecille è in cerca di pubblicità, cosa che ho visto molto spesso, poi dovrà presentarsi davanti al sottoscritto". Oscar quindi ancora una volta dimostra di rispettare, amare e fidarsi della fidanzata che lo accompagna nella vita come nel lavoro ormai da tre anni.

Come si sono conosciuti Oscar e Eleonora

La coppia si è conosciuta a Uomini e donne nel 2006: l'ex tronista all'epoca venne chiamato dalla redazione pochi mesi prima dalla fine del programma, per cui gran parte del pubblico pensava che fosse molto difficile che si potesse innamorare in così poco tempo. Il bel partenopeo però ebbe la fortuna di incontrare Eleonora che l'ha intrigato dal primo giorno che l'ha conosciuta.

I due hanno quindi deciso di viversi e conoscersi fuori dal programma e a distanza di poco tempo, visto l'amore nato, sono andati a convivere a Napoli, la città natale di lui. La Rocchini ha seguito Oscar sia nella vita che nel lavoro, divenendo direttrice creativa della marca di costumi ideata dal fidanzato.

Dopo la scelta sono state poche le volte che la coppia è stata chiamata dalla redazione, e in particolare da Raffaella Mennoia, per raccontare come procedeva la loro storia d'amore, al contrario delle altre coppie che si sono formate nello stesso programma. In merito recentemente Eleonora si è detta dispiaciuta, perchè farebbe piacere anche a loro essere ospitati nelle apposite puntate che solitamente si tengono all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne.