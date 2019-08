Ennesima tragedia in arrivo nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato Il Segreto. Nelle scene finali dell’undicesima stagione della soap attualmente in corso su Antena 3, come riportano le pagine del settimanale SuperTele i cittadini di Puente Viejo diranno addio ad un personaggio maschile. Si tratta dello sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che uscirà di scena in Spagna la settimana prossima.

Le mini avance anticipano che nel capitolo iberico numero 2.152 in onda giovedì 29 agosto 2019, Matias, Severo, e Carmelo, dopo aver unito le loro forze per rintracciare il sergente, lo ritroveranno senza vita accanto ad una roccia in cui sarà riportata la lettera F. Grazie a questo clamoroso indizio, il sottosegretario Garcia Morales farà ricadere la colpa del delitto sulla nemica Francisca Montenegro.

Fernando considerato morto, Maria mostra i suoi progressi al nonno

Negli appuntamenti che il pubblico spagnolo ha visto in questi giorni, Fernando Mesia è stato dichiarato morto dopo aver sequestrato Maria Castaneda. Quest’ultima non appena ha scoperto le cattive intenzioni del suo ex marito, ovvero che era disposto ad uccidere Francisca, Severo e Carmelo in un colpo solo, ha azionato l’ordigno esplosivo piazzato dal perfido uomo.

Il figlio del defunto Olmo è scomparso nel nulla al momento dello scoppio della bomba che ha raso al suolo il monastero in cui si trovava. A quel punto le forze dell’ordine hanno iniziato a credere che Fernando potrebbe essere deceduto, pur non avendo ritrovato il corpo. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, invece raccontano che il sindaco Carmelo convinto che ci siano dei problemi nei canali d’acqua deciderà di applicare della calze d’urgenza.

Intanto il sottosegretario Garcia Morales affermerà di essere innocente e accuserà Severo e il Leal di averlo provocato per incastrarlo. Successivamente Maria mostrerà a suo nonno Raimundo i suoi progressi per aver ripreso a camminare, e affermerà di aver provato gioia dopo tante disgrazie.

Meliton viene ritrovato senza vita, Garcia accusa Francisca

Nel contempo l’usuraio Armero si recherà per l’ennesima volta nella cantina di Prudencio, e gli ordinerà di occuparsi di un vicino.

Il Santacruz, il vedovo di Adela, e Meliton, dopo essere riusciti ad uscire dal loro nascondiglio si scaglieranno contro il sottosegretario accusandolo apertamente. Matias molto preoccupato per l’improvvisa sparizione del sergente Melquiades, deciderà di andare a cercarlo servendosi dell’aiuto di Severo e Carmelo. Purtroppo il primo cittadino, il Santacruz, e il marito di Marcela, faranno un atroce scoperta: i tre uomini ritroveranno il corpo senza vita dello sceriffo e noteranno che su una pietra è incisa la lettera F. Dolores crederà che Marina e Don Berengario stiano nascondendo qualcosa, invece tutti gli abitanti pretenderanno di ricevere delle spiegazioni da Garcia Morales. Quest’ultimo dopo essersi rifiutato di dare una risposta ai cittadini, accuserà Francisca di essere la responsabile dell’omicidio di Meliton, nonostante si capirà che ci sia lo zampino di Fernando Mesia. Per finire è importante precisare che per vedere questi avvenimenti in Italia occorrerà attendere sei mesi, a causa della differenza di trasmissione spagnola e nostrana.