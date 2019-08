Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato spagnolo Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, alcuni protagonisti faranno i conti con un bruttissimo avvenimento. Sarà ancora una volta il testardo Antonito Palacios a causare dei problemi ai suoi familiari. Tutto avrà inizio quando il giovane rampollo, approfittando del suo lieve infortunio, rimarrà a casa giorno e notte per costruire uno strumento utile per pulire i vetri delle automobili.

Il fratello di Maria Luisa, dopo aver vinto un importante concorso, si vanterà in tutto il paese finendo per mettere in pericolo tutta la sua famiglia compresa la fidanzata Lolita. Nello specifico alcuni ladri entreranno a casa dei Palacios durante una festa e faranno perdere le loro tracce dopo essersi appropriati del dispositivo creato dal primogenito di Ramon.

Il fratello di Maria Luisa crea un tergicristallo, Ramon litiga con il figlio

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a breve annunciano che i Palacios, quando saranno sul punto di ritornare da Cabrahigo verranno coinvolti in un incidente stradale.

Per fortuna Ramon, Trini e Lolita non riporteranno nessuna ferita mentre Antonito si vedrà costretto a rimanere a riposo. Il primogenito del Palacios approfitterà della sua convalescenza per prendersi delle ferie visto che trascorrerà le sue intere giornate a realizzare un tergicristallo. Il fratello di Maria Luisa, dopo aver avuto parecchie discussioni con il padre per aver finto di essere ancora invalido per non andare al lavoro, vincerà un importante concorso con l’aiuto della fidanzata (Lolita).

Dopo aver raggiunto questo traguardo il figlio di Ramon, convinto di essere un inventore eccellente, desterà dei sospetti ai suoi familiari. In particolare Antonito non farà altro che parlare sempre dell’arnese che è riuscito a costruire con le sue mani. In seguito il primogenito di Palacios ascolterà il consiglio della sua madrina, Trini, dato che accetterà di non dedicarsi più al suo progetto ogni intera giornata. Il fidanzato di Lolita tornerà sui suoi passi quando un importante imprenditore, Welles, si dirà disposto a comprare la sua invenzione.

Dei banditi rubano l’invenzione di Antonito, il marito di Trini viene ricattato

Prima di incontrare il famoso acquirente, i Palacios organizzeranno una festa nel loro appartamento che purtroppo non avrà un esito positivo. Alcuni banditi, infatti, nel bel mezzo del party entreranno a casa di Ramon e si impossesseranno dell’utensile creato da Antonito facendo sprofondare l’inventore nella disperazione totale.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Felipe farà sapere al primogenito del Palacios che una banda di criminali mette in vendita gli oggetti rubati. Il fidanzato di Lolita non potrà affatto dimostrare di essere il creatore del tergicristallo che gli hanno sottratto poiché i malviventi metteranno le mani anche sul patentino contenente il nome dell’autore. Antonito, disposto a tutto per riavere la sua creazione, arriverà addirittura ad introdursi in una locanda frequentata da loschi individui con lo scopo di comprare la sua opera.

Nel frattempo Ramon verrà ricattato dato che i criminali chiederanno un'ingente somma per restituire il tergicristallo creato dal figlio. A questo punto il marito di Trini concluderà l’affare ma all’insaputa di Antonito. Quest’ultimo farà dei salti di gioia non appena riavrà con sé la sua invenzione, ma si vedrà costretto a fare i conti con Lolita.