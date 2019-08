Soltanto un paio di giorni fa, Teresa Cilia lanciava una pesante accusa a Karina Cascella sui social network: l'ex tronista di Uomini e donne ha ricordato a tutti che la storia d'amore tra la napoletana e Salvatore Angelucci sarebbe nata a discapito di una terza persona, Paola Frizziero. Interpellata dai fan su Instagram su questo Gossip, l'opinionista Mediaset ha definito "follia pura" le dichiarazioni della siciliana: il suo amore con il dj, dunque, pare sia nato anni dopo la rottura tra lui e Paola.

Karina ancora contro la Cilia: 'Follia pura'

Dopo essersi esposta sui social network per difendere Raffaella Mennoia dagli attacchi che gli sta facendo quotidianamente Teresa Cilia, Karina Cascella si è ritrovata al centro di un polverone mediatico che coinvolge soprattutto la sua vita sentimentale passata.

L'ex tronista siciliana, infatti, ha replicato ad alcuni video dell'opinionista tirando in ballo la sua relazione con Salvatore Angelucci: "Ma proprio tu vieni a farmi la morale che hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero? Mi ricordo benissimo che l'avete fatta passare per pazza, invece aveva ragione.

Tu e la Mennoia siete fatte della stessa pasta, per questo vi parate il c... a vicenda".

Se in un primo momento la napoletana non ha ribattuto a questa stoccata dell'ex volto di Uomini e Donne, alcune ore fa sul suo account è stato pubblicato un commento della diretta interessata a questa brutta storia. Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, la Cascella ha deciso di soffermarsi sulla notizia che ha impazzato sul web negli ultimi giorni: quella secondo la quale avrebbe portato via il compagno ad una ragazza che era una sua cara amica (la Frizziero, ndr).

"Chi dice questo, deve farsi curare da uno bravo. Uno perché le persone non si rubano, due perché dopo 18 anni mi sembra follia pura leggere ancora queste cose", ha fatto sapere Karina poche ore fa. La partenopea sostiene che il rapporto tra Paola e Salvatore era finito da anni quando lei ha iniziato a frequentarlo, perciò "è pazzia".

Attesa per le dichiarazioni di Teresa su Raffaella Mennoia

Oltre che per il battibecco a distanza con Karina Cascella, in questi giorni Teresa Cilia è sulla bocca di tutti per le pesanti accuse che sta facendo su Raffaella Mennoia e sul suo presunto comportamento poco corretto nella redazione di Uomini e Donne.

Dopo aver messo in dubbio l'autrice Mediaset in varie occasioni, la siciliana ha promesso a chi crede in lei che prestissimo racconterà tutta la sua verità: "Datemi un paio di giorni e poi vi dirò tutto. Devo tutelarmi, sto chiedendo dei permessi perché ci sono molte persone coinvolte. Tra poco saprete, farò delle grandi rivelazioni".

I due/tre giorni che l'ex tronista ha chiesto ai fan prima di dire tutto quello che sa sulla contestata redattrice, sono passati: a brevissimo, dunque, sul web impazzeranno le dichiarazioni di Teresa e probabilmente anche quelle dell'accusata Raffaella, che nell'ultimo periodo è rimasta in silenzio ed ha lasciato che fossero alcuni ex di U&D (come Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi) a difenderla pubblicamente.