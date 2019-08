Dopo aver visto che alcuni personaggi importanti si sono schierati pubblicamente dalla parte di Raffaella Mennoia, Teresa Cilia ha deciso di intervenire nuovamente su Instagram per commentare il tutto. Oltre ad aver puntato per l'ennesima volta il dito contro la redattrice di Uomini e donne e il suo presunto comportamento scorretto, la bella siciliana ha promesso ai suoi fan che tra due o tre giorni dirà tutto quello che sa, con tanto di prove audio.

Teresa non si ferma: presto la verità su Raffaella

La "guerra" di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia continua: nella giornata in cui personaggi come Giulia De Lellis, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella hanno usato i social network per difendere l'operato della redattrice, la siciliana ha deciso di fare un importante annuncio.

"Tra due, massimo tre, giorni vi dirò tutto. Datemi solo il tempo materiale per tutelarmi, perché devo citare delle persone e sto chiedendo dei permessi per farlo.

Ci sono dei messaggi vocali che vi farò ascoltare", ha detto l'ex tronista nei video che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories ieri sera.

Dopo aver ribadito per l'ennesima volta che lei ce l'ha soltanto con l'autrice romana e non con tutto lo staff di Uomini e Donne (che ha ringraziato di nuovo per averla trattata come una principessa), la ragazza ha spostato la sua attenzione su quanto di scorretto farebbe da anni la collaboratrice di Maria De Filippi, all'insaputa di tutti.

"Questa persona va fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita degli altri, non è giusto che comandi su tutti quelli che lavorano lì dentro. L'unico problema è lei, che fa ogni cosa di nascosto", ha tuonato Teresa nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Prima di salutare i suoi followers, la Cilia ha ribadito loro che tra pochissimo tempo farà delle "grandi rivelazioni" su questa storia che da più di una settimana tiene banco sul web e sui social network.

Gli ex di U&D in soccorso di Raffaella

Prima che Teresa Cilia annunciasse le grandi rivelazioni su cosa farebbe di scorretto Raffaella Mennoia nella redazione di Uomini e Donne, alcuni ex protagonisti si sono esposti su Instagram per difendere la storica collaboratrice della De Filippi.

Lorenzo Riccardi, ad esempio, ha definito l'autrice una grande donna che è sempre pronta ad ascoltarlo: è anche grazie a lei, infatti, che il "Cobra" ha incontrato la ragazza con la quale convive da mesi, Claudia Dionigi.

Giulia De Lellis, che nell'ultimo periodo ha collaborato spesso con la redattrice romana, ci ha messo la faccia per invitare i suoi tanti fan a non credere a neppure una parola di quello che stanno dicendo personaggi come la Cilia o Mario Serpa; secondo l'influencer, infatti, la Mennoia sarebbe una persona correttissima, che si fa in quattro per tutti quelli con i quali ha a che fare.