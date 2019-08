Ci sono delle novità importanti all'interno della soap opera spagnola 'Il segreto', dove non mancano le sorprese. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate italiane, Alvaro metterà in atto un piano con l'intento di privare la futura moglie delle sue proprietà. Antolina penserà di avere sotto controllo la situazione, ma sbaglierà le valutazioni in quanto il medico sarà stanco di seguire gli ordini della Ramos (Maria Lima).

Il Fernandez non darà alcuna importanza agli ordini della moglie di Isaac e deciderà di scappare con i soldi di Elsa, senza dare alcuna spiegazione alla ragazza. Il dottore riuscirà nel suo intento e, dopo aver convinto la Laguna a convolare a nozze con lui, dimostrerà la sua insistenza per acquistare i territori di Gesusina. Elsa comincerà a essere impegnata con i preparativi riguardanti le nozze e darà una delega legale al Fernandez con la possibilità di disporre dei suoi beni.

Alvaro potrà vendere le tenute di Amancio per investire i soldi nell'acquisto dei terreni per edificare la loro casa. Il medico non perderà tempo e, dopo aver concluso la vendita, organizzerà la fuga con i soldi di Elsa. Quest'ultima verrà lasciata dal futuro sposo che le manderà un'epistola in cui spiegherà di averla presa in giro per impossessarsi del denaro e risolvere i problemi economici per via di uno strozzino.

Antolina preoccupata che possa venire fuori la verità

Elsa sarà distrutta per questa notizia, cominciando a fare i conti con le crisi d'ansia e confesserà il suo malessere a Consuelo (Trinidad Iglesias). La Laguna confiderà all'amica di non soffrire per amore ma sarà arrabbiata con se stessa per aver dato fiducia a una persona che l'ha privata di ogni avere. Isaac, dal canto suo mostrerà la rabbia nei confronti di Alvaro e vorrà mettersi sulle tracce del Fernandez per convincere il medico a restituire i soldi alla Laguna.

Antolina si infurierà dopo aver scoperto da Matias che il marito ha lasciato il paese di Puente Viejo per mettersi in contatto con il Fernandez. La bionda avrà paura che possa venire a galla le bugie da lei raccontate a Isaac (Ibrahim Al Shami).

I dettagli raccontati dal dottore

Alvaro deciderà di raccontare al falegname la verità riguardo alla Gravidanza della Ramos e questo retroscena spingerà il Guerrero a riavvicinarsi alla Laguna per stare al fianco della ragazza di cui è innamorato.

Inoltre Alvaro rivelerà a Isaac che Antolina l'ha convinto a sposare Elsa e racconterà che la moglie ha mentito sulla gravidanza. Il dottore si spingerà oltre nel racconto e svelerà al Guerrero che, al momento dell'aborto, la moglie era incinta di tre mesi ma il bambino non poteva essere di Isaac con il quale non ha avuto rapporti intimi.