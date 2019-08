La soap opera americana Beautiful è una delle più longeve tra quelle trasmesse sul piccolo schermo. La serie televisiva è in pausa dal 5 agosto e non ritornerà in onda prima di giorno 26 dello stesso mese. Dopo il ritorno del programma dalla pausa estiva, si verificheranno eventi che lasceranno il pubblico a casa stupefatto. La battaglia legale tra Katie e Bill continuerà ancora. Infatti, la donna riceverà l'affidamento del piccolo Will grazie a Ridge.

Il signor Forrester convincerà il giudice McMullen a ricambiargli i favori del passato. Questo sarà il momento di inizio di una serie di guai e difficili conseguenze per Ridge.

Il giudice stipula un accordo con Ridge, Brooke lo scopre

Nei prossimi episodi, il patto stipulato tra Ridge e il giudice McMullen e gli effetti prodotti su tutto il resto della famiglia saranno al centro della Serie TV americana Beautiful.

Il giudice McMullen sarà inizialmente contrario alle continue richieste di Ridge, ma finirà per assecondare il volere del signor Forrester e affidare il piccolo Will alle cure di Katie. Tuttavia, Brooke presto riuscirà a scoprire tutta la verità sul caso in questione e si infurierà parecchio contro l'ex marito. La sorella maggiore di Katie si recherà da Ridge e lo esorterà fortemente a chiarire con Katie riguardo l'accaduto, rivelandole la verità.

Ridge seguirà le imposizioni di Brooke e mostrerà il modo con cui ha potuto ottenere questo risultato in tribunale con tanta facilità.

Successivamente la donna andrà da Bill Spencer. I due si daranno un bacio molto appassionato e Steffy li guarderà di nascosto. Però, l'ex moglie di Liam lascerà la stanza prima che Brooke rifiuti con disprezzo il bacio di Bill e correrà a raccontare tutto al padre, senza esitazione. Ridge si arrabbierà molto contro Bill per la vicenda.

Ridge getta Bill dal balcone, lo Spencer entra in coma

Così il signor Forrester apprenderà la notizia del bacio tra Bill e Brooke e si precipiterà furiosamente a casa di Bill. Ne scaturirà un violento litigio verbale, a cui sarà presente anche Thorne. Ridge spingerà Bill giù dal balcone, accecato dalla rabbia nei confronti dello Spencer. Verranno presto chiamati i soccorsi per aiutare Bill.

L'editore entrerà in coma all'istante e tutta la famiglia accorrerà all'ospedale per assistere lo Spencer.

Alla notizia drammatica della caduta dello Spencer, il personaggio più preoccupato sarà Brooke che pregherà l'ex marito di risvegliarsi. La presenza della donna sembrerà funzionare e Bill aprirà gli occhi. Tuttavia, una volta sveglio, l'uomo avrà un'aria diversa sin dal primo momento, tanto da sembrare un'altra persona rispetto al passato.