Katia Fanelli e Vittorio Collina sono due ex protagonisti di Temptation Island. In queste ore la giovane fotonica ha dato modo ai suoi fan, di pensare che sia ancora innamorata del suo ex fidanzato. Katia e Vittorio hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti nel docu-reality di Canale 5, per capire se potevano superare i numerosi problemi di coppia dettati dai modi di fare della Fanelli. Da quest'esperienza i due hanno deciso di prendere due strade diverse.

Mentre Katia alla fine ha dimostrato di essere pronta a ricucire il rapporto con il suo uomo, Vittorio ha stretto un particolare rapporto con la single Vanessa Cinelli.

Nella giornata di giovedì 29 agosto, negli studi Elios è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne con i protagonisti di Temptation Island: tra questi erano presenti anche Katia, Vittorio e Vanessa. Durante la registrazione i rumors mormoravano che la giovane romagnola è stata protagonista di un duro scontro con il suo ex fidanzato.

Addirittura nel mezzo del litigio, sarebbe intervenuta anche la Cinelli.

Nella serata di ieri, Katia si è sottoposta alle domande dei suoi follower. Alla domanda di un fan, in cui le è stato chiesto se volesse tornare ad essere felice al fianco di un'altra persona, Katia ha risposto: "Assolutamente si, nella stessa maniera in cui mi ha resa felice Vittorio in questi due anni e mezzo". Le ultime parole pronunciate dalla giovane, non hanno lasciato spazio all'immaginazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Moltissimi fan sembrano non avere dubbi sul fatto che la Fanelli provi ancora un sentimento per Collina.

Tuttavia Katia quest'estate sembra non essersi persa d'animo. La riminese ha trascorso le vacanze in compagnia di Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, anche loro come la Fanelli sono uscite single dal reality.

Spoiler U&D: duro scontro tra Katia e Vittorio

Stando alle anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e Donne, che vede come protagonisti gli ex partecipanti di Temptation Island, Katina Fanelli e Vittorio Collina hanno dato luogo ad uno scontro piuttosto acceso.

L'ex coppia si sarebbe lanciata delle accuse ben precise. In particolare Katia avrebbe accusato il suo ex fidanzato di non essere stato del tutto vero all'interno della relazione, poichè una volta terminata l'esperienza a Temptation avrebbe subito intrapreso una storia con la sua tentatrice. A scendere in campo in difesa di Collina è intervenuta proprio Vanessa, ovvero la sua attuale fidanzata. Katia invece, ha potuto contare sul sostegno di Gianni Sperti, Tina Cipollari e lo stesso Filippo Bisciglia.

Al termine del confronto, Katia Fanelli e Vittorio Collina hanno messo fine una volta per tutte alle polemiche con un abbraccio.