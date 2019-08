La notizia del divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato un fulmine a ciel sereno. La coppia, dopo dieci anni d'amore e otto mesi di matrimonio, si è detta addio, perché "Ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere". Questa la motivazione ufficiale trasmessa dai diretti interessati tramite un comunicato; il lavoro però non sembra essere la sola/vera ragione di questa rottura.

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero la cantante già accompagnata a Kaitlynn Carter, la ragazza con cui ha trascorso le vacanze in Italia e con cui, mentre erano sul lago di Como, si è lasciata andare ad un lungo bacio, prontamente immortalato dai paparazzi. Il web ed i seguaci della ormai ex coppia di coniugi si è quindi convinta che il vero motivo della loro separazione sia la sexy blogger statunitense, nonostante Miley continui a negare questa possibilità, smentendo categoricamente di aver tradito suo marito.

A pochi giorni da quando la cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo social spiegando di non aver mai tradito il marito, Miley è stata avvistata - dopo l’esibizione agli MTV Music Video Awards - all’after party all'Up and Down Nightclub di New York, insieme a Kaitlynn Carter. Le due ragazze si sono presentate all'evento mano nella mano e da allora nessuna delle due ha spiegato la natura del loro rapporto, se una semplice amicizia o qualcosa di più, ma è sempre più probabile che quei baci scattati sul Lago di Como hanno portato Hemsworth a chiedere in fretta il divorzio da Miley, non reggendo la forte umiliazione subita.

Il nuovo tatuaggio di Miley

All'MTV Music Video Awards Miley ha esibito un nuovo tatuaggio sul braccio sinistro, che sembra essere riferito all'ex Liam Hemsworth ed alla sua situazione sentimentale. Si tratta di una frase del testo della canzone "The Thing" dei Pixies, che recita: "My head was feeling scared, but my heart was feeling free" e che in italiano significa: "La mia testa era spaventata, ma il cuore si sentiva libero".

Il tatuaggio è stato letto dal mondo del Gossip come una chiara dimostrazione che qualcosa nella cantante sta cambiando, magari proprio in riferimento al suo lato amoroso che al momento preferisce tenere (semi)nascosto.

Chi è Kaitlynn Carter

Kaitlynn Carter, 30 anni, è diventata famosa per essere stata per un anno la moglie di Brody Jenner - figlio di Bruce e Linda Thompson, il cui matrimonio celebrato in Indonesia non ha mai avuto valore legale negli Stati Uniti - ma anche per essere stata una delle protagoniste dello show "The Hills: New Beginnings".

Oltre ad essere una showgirl, che vanta quasi un milione di seguaci sul suo profilo Instagram, è anche la fondatrice di Selfé e di Foray: un prestigioso brand di bellezza che si occupa di cura della pelle, molto famoso oltreoceano .