Un nuovo colpo di scena farà rimanere con il fiato sospeso il pubblico della serie televisiva iberica “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate trasmesse in Spagna questa settimana un’esplosione cambierà tutto: la vendetta di Fernando Mesia contro tutti gli abitanti del quartiere sarà consumata. Il figlio del defunto Olmo dopo essere sfuggito alla trappola che Francisca Montenegro, Carmelo Leal e Severo Santacruz, avevano organizzato per lui, rapirà Maria portandola in un vecchio monastero pieno di dinamite.

Fernando preciserà alla sua ex moglie che l’ordigno scoppierà quando la sua madrina, Raimundo, e tutti gli altri arriveranno per cercarla. La Castaneda attiverà il dispositivo non appena Fernando entrerà nel monastero: l’edificio verrà completamente raso al suolo, e del Mesia non ci sarà nessuna traccia, quando la madre di Esperanza verrà ritrovata sana e salva da Francisca e Mauricio.

Fernando uccide Dori, l’arrivo di Marina

Nelle puntate che sono state trasmesse sull'emittente televisiva “Antena 3” dal 12 al 14 agosto 2019, l’infermiera Vilches ha drogato Maria approfittando del fatto che si trovavano da sole.

La nipote di Raimundo dopo essersi risvegliata si è accorta di essere in grave pericolo. Intanto Prudencio dopo aver rivisto Armeno si è confrontato con la sua fidanzata Lola, ed entrambi si sono detti di non voler commettere nessun errore. Sfortunatamente Armeno ha detto al fratello di Saul di voler avere una grande quantità di denaro al mese in cambio della sua protezione. In seguito, Esther ha fatto i conti con sua madre Marina, che è apparsa all'improvviso nel paese iberico.

Carmelo ha sfidato Garcia Morales a leggere un articolo pubblicato da Anacleto, mentre Francisca e l’Ulloa hanno commentato le conseguenze che la notizia contro il sottosegretario potrebbe causare.

Il Mesia dopo aver fatto ritorno a l’Habana ha fermato Dori, quando la donna era sul punto di darsi alla fuga. Il figlio del defunto Olmo dopo aver baciato l’infermiera facendole credere di amarla, l’ha uccisa con un coltello.

Nel frattempo, Armero ha ribadito al minore degli Ortega che se non gli concederà un importo sostanziale si vendicherà di lui e Lola. Il fratello di Saul è entrato in crisi sapendo che l’unica persona in grado di fermare il suo ricattatore è la Montenegro. Esther oltre a dover fare i conti nuovamente con i pettegolezzi di Dolores, è andata su tutte le furie per aver incontrato sua madre all'ingresso di Puente Viejo.

Per fortuna Marina ha accettato su richiesta della figlia di stabilirsi a Munia, che le ha detto queste seguenti parole: “Mi hai privato di mio padre in tutti questi anni”. Nel capitolo iberico in onda il 16 agosto 2018, la suocera di Gracia senza sapere che la nuova arrivata sia la madre di Esther, le dirà che la giovane oltre ad essere egoista, scortese, e audace con i ragazzi, non fa altro che sfruttare Don Berengario.

Marina contro la volontà della figlia, metterà piede a sorpresa nella casa parrocchiale. Esther, non appena vedrà sua madre farà credere al padre di essere contenta, al tal punto da comportarsi come se si trattasse di donna risorta.

Francisca, Severo e Carmelo sfuggono da morte certa, Maria attiva l’ordigno esplosivo

Don Berengario per la forte emozione darà un abbraccio affettuoso alla sua ex fiamma, e le consiglierà di alloggiare alla locanda dei Castaneda. Tutti gli abitanti continueranno ad essere scoraggiati a causa di alcune persone che accetteranno il risarcimento approvato dal sottosegretario García Morales. Quest’ultimo si prenderà gioco di Carmelo quando apprenderà di essere accusato sulla stampa di essere superbo. Successivamente Raimundo inizierà a temere che sua moglie potrebbe rischiare di morire. Severo e il Leal dopo aver detto a Fernando di dover attuare la loro vendetta contro Francisca, incontreranno la dark lady, facendola venire a conoscenza del loro piano contro l’ex marito di Maria. Il Santacruz e Carmelo a quel punto si prepareranno per andare con la Montenegro nel capanno in cui hanno incontrato il Mesia. Irene metterà in guardia l’Ulloa, rivelandogli dell’appuntamento che avverrà tra suo marito, il sindaco, e Fernando. Quest’ultimo consapevole della trappola che gli hanno preparato, organizzerà la sua fuga, posizionando una bomba nella baracca in cui si troveranno i suoi nemici. Grazie all'intuizione della Montenegro, Severo e Carmelo, sfuggiranno da morte certa insieme alla dark lady.

Per finire nel negozio di alimentari giungerà una donna chiamata Mari Carmen, che si rivelerà essere la cugina di Gracia. Il Mesia sequestrerà Maria, rinchiudendola in un monastero abbandonato. La figlia di Emilia e Alfonso verrà a conoscenza che Fernando ha piazzato un ordigno esplosivo nel tempio per mettere fine all'esistenza di Francisca, Carmelo e Severo in un colpo solo. La Castaneda si rifiuterà di partire con il Mesia, e attiverà il dispositivo quando il malvagio uomo entrerà nell'edificio. Per finire la Montenegro dopo qualche minuto si accerterà con Mauricio che la sua figlioccia sia viva.