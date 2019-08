Prosegue senza sosta il successo di una delle serie più amate dal pubblico di Mediaset, "Manifest", interpretata fra gli altri da Josh Dallas, Jack Messina e Melissa Roxburgh. Mercoledì 31 luglio, infatti, è stata trasmessa in primetime su Canale 5 la quinta puntata inedita della prima stagione in cui sono andati in onda gli episodi 13 e 14, rispettivamente intitolati "Avvicinamento autorizzato" e "Aggiornamento".

Si segnala che qualora non aveste avuto l'opportunità di seguire la 5^ puntata in chiaro su Canale 5, potrete sempre riguardarla in replica sui siti ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della penultima puntata di 'Manifest'

Nello specifico, si segnala che la replica della quinta puntata della serie con Josh Dallas sarà reperibile soltanto sul sito on demand Mediaset Play. Tale sito, infatti, è una piattaforma online in cui è possibile trovare le repliche di tutte le serie televisive andate in onda sui canali Mediaset negli ultimi anni, suddivise per sezioni e pagine in cui è facile trovare ciò che si cerca.

Da ricordare che, per guardare i video contenuti su Mediaset Play è indispensabile registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito. Dopo averlo fatto, potrete visualizzare i video che preferite sia sul pc che sui dispositivi mobili grazie ad un'applicazione disponibile sul sito stesso.

Trama quinta puntata

La trama della quinta puntata di "Manifest" ci segnala che Michaela decide di rimanere alla baita con Zeke per aiutarlo ad affrontare al meglio il suo ritorno alla civiltà.

Tornando dal bosco, Ben e Grace si rendono conto che la loro casa è stata vandalizzata da qualcuno: la porta d'ingresso è stata segnata con un enorme X rossa ed una delle loro finestre è stata distrutta con una pietra. Spaventati dalla loro scoperta, i due coniugi chiedono aiuto a Jared, che dopo aver effettuato alcune indagini scopre che l'autore del gesto potrebbe essere un uomo di nome Calvin Webber.

Saanvi effettua delle analisi sul sangue di Zeke e scopre che l'uomo ha il loro stesso marcatore. Zeke riceve una chiamata riguardante dei lupi.

Una donna si presenta in ospedale e chiede a Saanvi di salvare suo marito dal cancro. Impietosita dalla storia della sua visitatrice, Saanvi accetta di recarsi a casa sua per controllare le condizioni del marito. Arrivata lì però, si rende conto che la malattia dell'uomo è ormai ad uno stadio terminale e lo comunica alla moglie, facendola andare su tutte le furie.

La donna, infatti, impazzisce e punta un'arma contro Saanvi per costringerla a curare suo marito. Lourdes comprende che fra Michaela e Jared è successo qualcosa e lascia il marito, andandosene di casa.