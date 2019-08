Chi saranno i protagonisti della prossima stagione del Trono Over di Uomini e donne? Ormai mancano solo poche settimane alla prima registrazione, che dovrebbe essere effettuata già a fine agosto. È dunque inevitabile chiedersi chi siederà nel parterre di dame e cavalieri, proseguendo la ricerca dell'anima gemella. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Gemma Galgani, ancora single dopo un anno complicato per lei.

La sua frequentazione con Rocco Fredella, infatti, non ha portato a nulla (tanto che lui oggi è felicemente fidanzato con Doriana) e neppure il suo rapporto con Mario sembrerebbe avere portato ad un esito positivo. Insieme a lei, dovrebbero tornare alcune vecchie conoscenze tra le quali i noti cavalieri Riccardo Guarnieri e David Scarantino.

Il possibile ritorno di David Scarantino a Uomini e donne

Dopo Temptation Island, David Scarantino potrebbe tornare nello studio di Uomini e donne.

La decisione presa al falò di confronto, infatti, non è stata confermata nei giorni successivi. Lui e Cristina Incorvaia si sono lasciati non senza uno strascico di incomprensioni e polemiche. Sulla questione si è persino espresso Riccardo Guarnieri, con il quale David non è mai stato in buoni rapporti (i telespettatori sicuramente ricorderanno i loro frequenti litigi nel parterre del Trono Over).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Affidandosi ad Instagram, l'ex di Ida Platano ha così scritto: "Dopo aver visto il falò mi sono ricreduto su David. Io l’ho visto molto innamorato. E per quanto riguarda tutto ciò che ha raccontato che è successo in camera subito dopo… lo capisco perfettamente". Parole che sembrerebbero segnare un nuovo inizio nel rapporto tra i due cavalieri, di nuovo single dopo la fine delle due burrascose relazioni nate proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Rumors sul ritorno di Riccardo Guarnieri

Cresce la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne, ansiosi di scoprire quali saranno i volti della stagione 2019-20 del Trono Over. Oltre a David Scarantino, rumors insistenti che circolano in rete darebbero per probabile anche il ritorno di Riccardo Guarnieri. Sebbene lui non abbia negato di provare dei sentimenti per la sua ex fidanzata, l'estate non ha sancito alcun ritorno di fiamma tra loro che si definiscono ancora single.

Analogo destino potrebbe essere riservato a Pamela Barretta e Stefano Torrese: anche la loro storia è giunta al termine nelle fasi finali della scorsa stagione, riservando diversi battibecchi tra i due anche durante l'estate. Un discorso a parte merita il percorso di Gemma Galgani che non sembrerebbe avere proseguito la storia con Mario. Mai a lui, negli ultimi mesi, è stato dedicato un post o una foto su Instagram, facendo chiaramente capire che la coppia non si sia più frequentata.

Resta alta la curiosità di scoprire se Giorgio Manetti tornerà nel programma che lo ha reso famoso: qualche settimana fa il 'Gabbiano' aveva parlato di una sorpresa in televisione da settembre. Essa potrebbe essere proprio Uomini e donne oppure la partecipazione a 'La Pupa e Il Secchione' nel ruolo di giurato.