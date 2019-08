David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono lasciati. La coppia nonostante abbia deciso di uscire insieme dal reality dell’amore, una volta finito ha preso due strade differenti. Nelle scorse ore uno dei volti più conosciuti di Mediaset, ha espresso la sua opinione sui due ex protagonisti di Temptation Island.

Nello specifico Riccardo Guarnieri ha interagito con i suoi fan. Alla domanda di un utente su cosa pensasse della coppia, il Guarnieri ha dichiarato: “Voglio essere sincero, mi sono ricreduto su David.

Io l’ho visto molto innamorato”. L’ex cavaliere del Trono Over poi ha aggiunto: “Su tutto quello che ha raccontato, lo capisco perfettamente”.

Le parole di Riccardo Guarnieri hanno colto tutti di sorpresa. Chi ha seguito Uomini e Donne sa benissimo che tra i due cavalieri non è mai corso buon sangue. Addirittura in un’occasione, la produzione aveva dovuto censurare uno scontro dei due uomini perché troppo duro da mandare in onda.

La mossa di Guarnieri è stata accolta nel migliore dei modi da gran parte dei suoi fan. Con tutta probabilità Riccardo per schierarsi dalla parte di David, all’interno di Tempation Island ha vissuto le stesse emozioni. Chissà se adesso i due ex volti del Trono Over non decidano di tornare nel dating per cercare di nuovo l’amore o chiarirsi. Non sarebbero né i primi né gli ultimi. Prima di loro ci sono passati proprio Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Poi Sossio Aruta e Ursula Bernardo. In quest’ultimo caso però c’è stato un lieto fine: l’ex dama è incinta di una bambina.

Nel frattempo ha detto la sua anche Armando Incarnato. L’ex cavaliere all’inizio del reality era sicuro che i due uscissero insieme. Ad oggi sui social visto l’epilogo si è schierato con David: “Sono fiero di te.”

È addio tra David e Cristina

David Scarantino e Cristina Incorvaia non sono riusciti a superare la crisi.

La coppia reduce da Uomini e Donne aveva scelto di partecipare al reality, ma era sbarcata in Sardegna con una crisi in atto. Durante il video di presentazione, la stessa ex dama aveva riferito di aver abbandonato la casa dove viveva con il suo compagno. Dall’ultimo falò di confronto per David e Cristina sono cambiate tante cose. Cristina nonostante abbia scelto di uscire dal programma con il suo uomo, una volta tornata a casa ha mostrato una certa insofferenza.

Durante la puntata di martedì, i due protagonisti si sono presentati da soli. La Incovaia nel parlare con Filippo Bisciglia ha accusato David di essere narcisista. Al contrario Scarantino è apparso piuttosto innamorato della sua ormai ex donna. Inoltre, con molto rammarico David ha detto: “Evidentemente Cristina era più interessata al programma che al nostro amore”.