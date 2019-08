Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe aver contribuito alla fine del bel rapporto d'amicizia che il ballerino aveva con Marcello Sacchetta. Intervistato da "Chi" sui suoi imminenti progetti di lavoro, il presentatore del daytime di Amici ha confermato che, da quando il collega è tornato a fare coppia fissa con la showgirl argentina, tra di loro è emerso un certo distacco.

Seppur con l'amaro in bocca, il danzatore napoletano si è detto felice che l'amico sia riuscito a ritrovare la sua famiglia, ma allo stesso tempo dispiaciuto per l'improvvisa interruzione del loro storico legame.

Marcello Sacchetta su Stefano: 'Gli sono stato vicino nei momenti no'

Soltanto poche ore fa sul web ha cominciato a circolare un'indiscrezione secondo cui Stefano De Martino e Marcello Sacchetta avrebbero litigato "per colpa" di Belen Rodriguez.

Rispondendo alla domanda di una fan su Instagram, il ballerino ha lasciato intendere che, da quando il collega è tornato con la moglie, i loro rapporti si sono molto raffreddati.

"Chi mi conosce sa che non mi piace fare Gossip, però rispondo a questa domanda perché mi è stata fatta milioni di volte", ha chiarito il 36enne prima di far capire che tra lui e l'ex conduttore di Amici effettivamente non c'è più la bella amicizia di prima.

"Dico soltanto che sono felice per lui e per la sua famiglia", ha tagliato corto il compagno di Giulia Pauselli, senza approfondire i rumors sui presunti mancati incontri in vacanza con il presentatore della Rai (entrambi si sono concessi un periodo di riposo a Ibiza ma, a quanto pare, a differenza di quanto accaduto in passato, non si sarebbero visti).

Il magazine "Chi" ha deciso di stuzzicare Marcello su questo scottante argomento, riuscendo ad ottenere una serie di dichiarazioni più chiare, nelle quali il ballerino partenopeo ha di fatto ribadito che ormai da un po' di tempo ha perso i contatti con De Martino.

Stefano e Marcello lontani da un po' di tempo

L'ultimo numero in edicola della rivista di gossip ha riportato l'intervista rilasciata da Sacchetta, il quale ha esordito dicendo: "Dunque, io voglio bene a Stefano. Gli sono stato vicino nei suoi momenti no". Come spiegato da "Chi", prima di soffermarsi sull'attuale rapporto con De Martino, Marcello ha fatto un lungo silenzio, facendo capire di essere piuttosto deluso per quanto accaduto di recente con il suo caro amico.

"Ammetto che non lo sento da parecchio tempo e mi dispiace", ha rivelato il danzatore campano, per poi sottolineare di essere comunque felice nell'aver appreso che l'ex collega di Amici ha ritrovato la serenità accanto alla moglie Belen e al figlio Santiago.

Nonostante il 36enne napoletano abbia affermato di non voler suscitare alcuna polemica, è inevitabile che le sue affermazioni siano destinate a scatenare il gossip intorno al comportamento tenuto da Stefano nel momento in cui ha ricucito la sua storia d'amore con la Rodriguez.

Infatti sembra che da quando è tornato con Belen, De Martino abbia messo da parte diversi rapporti d'amicizia che aveva coltivato durante la separazione durata circa tre anni.