La conduzione di coppia che hanno fatto a La Notte della Taranta potrebbe non essere l'unica per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la rivista "Chi" sostiene che il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo starebbe pensando ai chiacchierati coniugi per il programma che va in onda subito dopo la manifestazione. L'argentina e il napoletano, dunque, restano in corsa per il DopoFestival 2020, con il quale dovrebbero cominciare ad approcciarsi dopo aver presentato rispettivamente Tu si que vales e Stasera tutto è possibile.

Belen e Stefano potrebbero condurre ancora insieme in Rai

Sono passati pochi giorni dalle critiche che hanno investito Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la conduzione non impeccabile de La Notte della Taranta. Sebbene gran parte del pubblico non abbia apprezzato il debutto in Rai della chiacchierata coppia, si dice che nei prossimi mesi questo tipo di esperienza potrebbe ripetersi per un programma "più importante".

L'ultimo numero di "Chi", infatti, fa sapere che i genitori di Santiago sono tra i candidati alla guida della trasmissione che va in onda subito dopo il Festival di Sanremo. "L'idea al momento è una suggestione che non dispiacerebbe al direttore artistico, ovvero portare Belen e Stefano al DopoFestival", si legge sulle pagine della popolare rivista uscita oggi in tutte le edicole.

Si sa, infatti, che il ballerino napoletano è ormai un volto di punta della Rai (soprattutto della seconda rete), mentre l'argentina fa la spola tra gli eventi da presentare in coppia col marito e Tu si que vales, che condurrà anche quest'anno con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Se la Rodriguez e De Martino saranno davvero i padroni di casa del DopoFestival 2020 lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane: ad oggi, infatti, l'unica notizia certa che si ha sulla storica manifestazione canora è che a condurla sarà Amadeus.

I 'DeMartinez' ancora in vacanza: dopo Ibiza, vanno in montagna

Mentre le riviste e i siti di gossip non parlano d'altro che di loro e dei progetti che hanno in Tv (Stefano debutterà a breve alla guida di Stasera tutto è possibile, al posto di Amadeus), De Martino e la Rodriguez continuano a godesi le loro vacanze d'estate.

Rientrati qualche giorno fa da Ibiza (dopo averci soggiornato circa due mesi e mezzo) per condurre La Notte della Taranta, in queste ore Belen e Stefano si sono spostati in montagna. Come si evince dai profili social di entrambi i genitori di Santiago, è la Svizzera la nazione che hanno scelto per rilassarsi ancora un po' prima di tornare al lavoro: il prossimo 3 settembre, infatti, la coppia presenterà Il Festival di Castrocaro, la storica manifestazione canora che avrà in giuria Simona Ventura.