In queste ultime settimane si è molto parlato del rapporto tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, i quali hanno condiviso assieme l'esperienza da conduttori del daytime di Amici. E proprio grazie a quell'esperienza, i due ballerini avevano stretto un rapporto fortissimo dal punto di vista umano, come testimoniavano gli svariati video che li vedevano protagonisti assieme. Tuttavia da un po' di tempo i due non si vedono più in coppia e i fan hanno subito ipotizzato che potesse esserci stato un litigio tra i due ballerini oppure che la colpa potesse essere dovuta al ritorno di fiamma di Stefano con Belen Rodriguez, ma Marcello ha smentito e fatto chiarezza.

La verità di Marcello Sacchetta sul rapporto con Stefano De Martino e il presunto litigio

Nel dettaglio, infatti, Marcello Sacchetta ha rilasciato delle dichiarazioni sulle pagine del settimanale 'Chi' dove ha detto che è sempre stato vicino a Stefano in tutti i suoi momenti difficili e ha aggiunto che non lo sente più da parecchio tempo e che questa cosa un po' gli dispiace.

Al tempo stesso, però, Marcello ha ammesso di essere contento per il suo collega perché ha ritrovato la stabilità familiare e l'armonia con la sua ex moglie Belen. 'Va bene così, senza polemiche', aveva chiosato Marcello nell'intervista a Chi.

Successivamente, poi, Marcello ha sentito la necessità di fare ulteriormente chiarezza e così sulla sua pagina Instagram ha pubblicato delle nuove stories in cui ha voluto precisare che nell'intervista al settimanale di Alfonso Signorini non ha mai parlato di un possibile litigio con Stefano né tanto meno ha parlato di crisi.

Marcello ha ribadito che il motivo di questo allontanamento va ricercato nel fatto che adesso lavorano in due sedi lontane, che stanno facendo cose diverse e quindi per tutti questi motivi il rapporto speciale che avevano una volta è difficile da replicare. 'Ma credo sia una cosa normale', ha aggiunto Sacchetta che così ha smentito la notizia del presunto litigio con il compagno di Belen.

'La colpa non è di Belen Rodriguez, cosa c'entra' scrive Marcello sui social

Al tempo stesso, poi, Marcello ha rigettato al mittente anche le voci di una possibile crisi per colpa di Belen Rodriguez.

'Assolutamente no, cosa c'entra', ha scritto il ballerino sulla sua pagina Instagram rivelando che lui è sempre stato uno dei più accaniti sostenitori circa un ritorno di fiamma tra il ballerino e la showgirl argentina.

Insomma la colpa non sarebbe affatto di Belen ma semplicemente sarebbe dovuta al fatto che adesso Marcello e Stefano vivono in due città diverse e quindi non possono vedersi spesso come un tempo.