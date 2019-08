In queste ore Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono finiti al centro di alcune chiacchiere di Gossip. Alcuni fan sosterrebbero un presunto litigio tra i due ex ballerini di Amici. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto direttamente il fidanzato di Giulia Pauselli.

Stefano e Marcello hanno sempre mostrato di avere un ottimo feeling sul posto di lavoro e anche al di fuori. I due quando erano colleghi, hanno condiviso tantissimi momenti insieme.

Fuori dal piccolo schermo spesso si immortalavano in fotografie sui social. Da quando il ballerino partenopeo è tornato con Belen Rodriguez, i due hanno smesso di trascorrere tutto quel tempo insieme. Per questo motivo si è parlato di un allontanamento a causa della Rodriguez.

Viste le numerose domande sul web, Marcello Sacchetta tramite il suo profilo Instagram, ha smentito prontamente di aver avuto un litigio con De Martino.

Nelle scorse ore tramite un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sacchetta ha svelato ulteriori dettagli sul rapporto con Stefano.

Sulle pagine di Chi, incalzato dalle domande del giornalista, l’ex ballerino ha ribadito essere ancora in ottimi rapporti con il suo collega: “Io voglio bene a Stefano, gli sono stato vicino nei momenti no.” Sacchetta poi ha aggiunto: “Ammetto non lo sento da parecchio e mi dispiace”.

Nonostante i rapporti tra i due si siano interrotti, Marcello Sacchetta ha confidato di essere felice per Stefano, poiché è riuscito a riunire di nuovo la sua famiglia.

Dunque, i fan dei due giovani possono stare tranquilli. L’amicizia tra Stefano e Marcello non è affatto finita, è semplicemente in stand-by. Chi invece, ha preferito scegliere la via del silenzio è il marito di Belen Rodriguez. De Martino al momento ha preferito non commentare le voci di gossip. Al contrario il bel partenopeo è intento a godersi gli ultimi di vacanza con la moglie e Santiago al fresco della montagna.

Marcello e Stefano: volano le loro carriere

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono diventati celebri grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Dal punto di vista lavorativo, i due ballerini hanno spiccato entrambi il volo. De Martino si sta facendo strada in Rai. Dopo la conduzione di Made in Sud al fianco di Fatima Trotta, ha condotto la Notte della Taranta. Nei prossimi giorni, Stefano debutterà al Festival di Castrocaro con la moglie Belen.

Infine, De Martino prenderà il posto di Amadeus, nel programma Tutto è possibile. Per quanto riguarda la carriera di Marcello Sacchetta invece, i fan del ballerino potranno continuarlo a vederlo nel day time di Amici. Il fidanzato di Giulia Pauselli infatti, è stato confermato alla conduzione.