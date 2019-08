Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la prima volta hanno condotto un evento televisivo insieme, ovvero la diretta de La Notte della Taranta. La coppia in ogni modo ha cercato di portare la sintonia ritrovata dal punto di vista sentimentale di fronte al grande pubblico: purtroppo però sembra non essere bastato.

Come ogni anno a Melpignano si è svolta la Notte della Taranta, ovvero il concertone più atteoa dell'estate salentina che celebra la pizzica.

All'evento hanno partecipato oltre 200mila persone, l'evento è stato trasmesso in diretta su Rai2. Per l'occasione il direttore del secondo canale della rete ammiraglia, Carlo Freccero, ha voluto fortemente Stefano e Belen. Ma fin dall'inizio della comunicazione di questa scelta alcuni sostenitori dell'evento avevano espresso il proprio malcontento, giudizio negativo che è stato confermato anche durante la messa in onda dello show.

Al loro ingresso sul palconescenico, i due conduttori sono stati accolti da fischi e cori da stadio poco carini nei loro confronti. Come se non bastasse, la più grande di casa Rodriguez è stata presa di mira da un gruppetto di presenti per aver riservato delle attenzioni speciali a suo marito. Infine, la coppia ha dimenticato di presentare Elisa, presentandola solamente a metà serata.

Durante la diretta il malcontento si è riversato sul web, ad esempio su Twitter un utente ha esordito così: "Come rovinare la Notte della Taranta?

Ingaggiando Stefano e Belen. Che c'azzeccano? Non se ne sentiva il bisogno, peccato". Un altro telespettatore invece, ha criticato il modo di condurre della showgirl. Va detto che per via delle numerose proteste la Rai aveva deciso di ridimensionare il ruolo dei due coniugi, ovvero da conduttori ufficiali a co-conduttori come spalla di Gino Castaldo.

Alle numerose critiche ricevute, Belen Rodriguez ha deciso di sorprendere tutti e, attraverso il suo profilo Instagram, mentre era in viaggio per Milano ha pubblicato un post: "E' stata una emozione unica, terra meravigliosa la vostra. Grazie ancora".

Rodriguez-De Martino: nuovi progetti di lavoro

La coppia, dopo aver ritrovato l'intesa sentimentale, è pronta a continuare a lavorare insieme: dopo la Notte della Taranta i due condurranno il Festival di Castrocaro, da sempre considerato il trampolino di lancio degli artisti emergenti. Nel frattempo voci di corridoio hanno anche parlato di una sitcom per i due, stile Casa Vianello: Carlo Freccero in una intervista ha confidato che vorrebbe portare sul piccolo schermo le vicende di casa Rodriguez-De Martino, poiché i due spesso pubblicano la loro quotidianità su Instagram.

Anche se al momento non sono stati definiti i dettagli, l'idea sembra stuzzicare il direttore di Rai2.