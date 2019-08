In questi giorni in cui l'Italia si trova travolta dal forte caldo estivo, la conduttrice più seguita e amata di Mediaset, Maria De Filippi, ha deciso di lasciarsi andare nel corso di un'intervista ai microfoni del settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. La moglie di Maurizio Costanzo si è sempre contraddistinta per la sua enorme serietà e riservatezza, specie per quanto riguarda la sua vita privata.

Questa volta, però, ha voluto fare un'eccezione. Nel corso dell'intervista in questione, infatti, ha voluto commentare in modo molto sereno e tranquillo la relazione tra suo figlio Gabriele e la sua fidanzata Francesca.

Nel caso specifico, la De Filippi ha detto di non essere affatto una mamma invadente e di lasciare molto libero suo figlio di intraprendere relazioni con chi ritiene più oppurtuna.

La De Filippi si lascia intervistare dai giornalisti del settimanale 'Chi' e parla della sua vita privata

Come tanti vip, anche Maria De Filippi è attualmente in ferie. Lei e tutta la redazione che lavora con cura e minuzia ai suoi programmi hanno staccato la spina. Verso fine agosto riprenderanno a lavorare alle prese con le registrazioni di Temptation Island VIP. Ad ogni modo, in questo periodo, la conduttrice Mediaset sta continuando a tenersi in contatto con i fan attraverso un'intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Maria De Filippi

L'argomento trattato prevalentemente è stato quello relativo alla fidanzata del figlio. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, molti anni fa, adottarono un bambino, tale Gabriele. Con il passare degli anni, il ragazzo è cresciuto sempre più, consapevole del fatto che i suoi genitori non lo avrebbero mai abbandonato. Ad oggi e un uomo adulto ed è fidanzato con una ragazza di nome Francesca.

La conduttrice Mediaset ha deciso di commentare un po' questa relazione, tuttavia, è riuscita come sempre a mantenere il contegno e l'eleganza che la contraddistinguono.

Maria è una mamma poco invadente nel rapporto con il figlio e la sua fidanzata

La De Filippi ha detto di non essere affatto una mamma invadente, sta di fatto che ha visto Francesca una sola volta. In seguito a tale incontro, la donna ha lasciato molto liberi suo figlio e la sua fidanzata. La moglie di Maurizio Costanzo ha detto che Gabriele è perfettamente in grado di scegliere al suo fianco una donna come si deve, pertanto, non è affatto necessaria la sua supervisione.

L'unica cosa che conta è il fatto che la De Filippi ci sarà sempre per suo figlio, e di questo ne è perfettamente consapevole anche lui.

Ad ogni modo, su Francesca Quattrini si hanno poche informazioni, ciò che si sa è che ha 22 anni e nella vita è una fashion stylist.