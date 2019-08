Molte e ricche di colpi di scena sono le anticipazioni di Una vita da lunedì 19 a sabato 24 agosto. La soap iberica di Aurora Guerra verrà trasmessa dalle ore 13:40 alle 14:40 circa, anche per gli appuntamenti della prossima settimana. Ursula perderà la ragione, Blanca riuscirà a ripagarla con la stessa moneta e vendicherà ciò che la perfida madre ha fatto a lei. Leonor verrà minacciata dall'anziana istitutrice, mentre Silvia tornerà tra le braccia del Colonnello Valverde, ormai divenuto cieco.

Una Vita anticipazioni 19-24 agosto: Esteban libererà Silvia

I prossimi episodi di Una Vita, che verranno trasmessi dal 19 al 24 agosto 2019, non solo avranno una durata doppia ma saranno forieri di grandi novità. Esteban finalmente, dopo una colluttazione, riuscirà a ridare la libertà a Silvia, prigioniera di Blasco. Il buon gesto costerà a Esteban una notte in ospedale per le ferite riportate. Egli lotterà con il malvagio ricattatore.

La Reyes si accorgerà, non appena tornata nella dimora di Arturo, che il suo amato è ormai diventato cieco. Nel frattempo Blanca raggiungerà Leonor e l'avvertirà che Ursula ha rapito Moises e quindi ha fatto perdere le sue tracce.

Samuel e Diego si dirigeranno verso Valencia per trovare la Dicenta e il bambino. L'indiano scoprirà che Iñigo era una persona molto importante e Flora rischierà la pena di morte.

Felipe permetterà a Lolita di recarsi a Cabrahigo con i Palacios. Blanca e Diego troveranno intanto Moises e, dopo avere annientato lo scagnozzo, assoldato dalla Dicenta, che lo custodiva.

Ursula, pazza, minaccia Leonor

Carmen intanto sparirà dalla clinica. Iñigo chiederà a Felipe di fare testimoniare il falso a Cesareo, affinchè Flora venga scagionata per l’omicidio dell’Indiano. Rosina si arrabbierà con Liberto per non averle detto che Leonor e Iñigo stavano insieme.

Arturo spronerà Esteban a spingere Silvia a trasferirsi in Groenlandia. Ursula perderà ogni lume quando si accorgerà che Moises è scomparso e si accanirà contro Samuel davanti a tutti. I Palacios e Lolita, partiranno per Cabrahigo.

Esteban non ascolterà Arturo, al contrario, farà capire a Silvia che il colonnello sta peggiorando e diverrà cieco. Samuel avvertirà Liberto che Blanca e Diego sono con Moises.

Flora non riuscirà a incolpare Peña dell’omicidio dell’indiano. Blanca, Diego e Samuel vogliono fare impazzire la Dicenta.

Arturo racconterà a Silvia che sta per diventare cieco. La Reyes ribadirà al Valverde il suo amore. Peña si presenterà dal commissario Mendez e si dichiarerà colpevole di avere ucciso l’Indiano. Flora quindi verrà scarcerata. Ursula scoprirà che Carmen è viva e avrà paura di essere accusata.

La Dicenta si presenterà a casa di Rosina e punterà un coltello verso Leonor per avere informazioni di Moises. La istitutrice tenterà il suicidio, Liberto però la salverà. La Reyes contatterà un oculista per fare guarire l'amato. La Deliciosa è ora di Inigo e Flora, Pena l'ha lasciata a loro.