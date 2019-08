Casting in corso per alcuni programmi televisivi in onda sulle reti Mediaset e condotti da Maria De Filippi.

In questo periodo sono inoltre aperte le selezioni di coreografi per un'iniziativa della Fondazione Egri.

Casting per programmi TV

Sono attualmente aperti i casting per alcuni programmi televisivi, tutti in onda su Canale 5 e con la conduzione di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Amici, Uomini e Donne (trono classico e trono over) e C'è Posta per Te.

A tale proposito occorre far riferimento al sito web di Witty TV (sezione casting), per poi passare a compilare i relativi form di iscrizione. Può comunque essere molto utile visionare previamente le pagine ufficiali Facebook dei programmi citati, soprattutto la pagina di Witty TV.

In particolare per i casting di Amici è necessario specificare adeguatamente se ci si candida come cantanti, musicisti o ballerini, mentre il modulo online per Cè Posta Per Te è prevalentemente imperniato sul racconto concernente la vicenda che si vuole proporre in trasmissione.

Selezioni di coreografi

La Fondazione Egri per la Danza seleziona coreografi over 35, italiani ed europei, per la prossima realizzazione di coreografie inedite che facciano riferimento al tema fissato per il biennio 2021/22 dal titolo Body and Soul.

A tale scopo occorre presentare progetti altamente innovativi che potranno poi essere portati a termine con il supporto della Fondazione, la quale ospiterà per 20 giorni presso la propria sede di Torino i coreografi selezionati.

In particolare, per poter partecipare sono previsti due ulteriori requisiti anche se è sufficiente possederne almeno uno, ovvero:

1. aver svolto una comprovata attività quali danzatori professionisti inseriti nell'organico di compagnie italiane o europee di adeguato livello professionale, all'interno delle quali i candidati devono comunque aver manifestato una speciale propensione per quanto concerne la composizione coreografica

Gli interessati devono inviare entro il prossimo 31 agosto la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.artistica@ egridanza.com, corredandola con quanto segue: dati personali e di contatto, una precisa e dettagliata descrizione del proprio progetto, un video riguardante la propria attività in fase recente, il proprio curriculum artistico-professionale, una lettera di motivazione.

La selezione verrà effettuata da una commissione di esperti e i vincitori verranno contattati direttamente. Per i coreografi scelti è poi previsto, oltre a quanto detto e un contratto di assunzione con qualifica di coreografo.