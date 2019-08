Prosegue il botta e risposta tra Mario Serpa, ex volto del Trono Gay di Uomini e donne che in queste ore si è scagliato contro la redazione del programma di Maria De Filippi dopo aver visto delle foto del suo ex Claudio Sona in vacanza con alcuni autori del dating show di Canale 5. Mario non ha gradito la 'comunella' tra il suo ex, che all'epoca venne accusato di aver ingannato pubblico e redazione e gli autori di U&D, al punto da sbroccare su Instagram e facendo in modo che la Mennoia replicasse, rigettando al mittente tutte le accuse che venivano fatte alla redazione.

L'attacco di Mario Serpa contro la redazione: 'Avete la faccia come il c...'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Mario Serpa è andato giù pesante contro la redazione di Uomini e donne, al punto da dire che ci sarebbe 'lo schifo' dietro al programma.

Subito dopo il suo attacco, ecco che l'autrice Raffaella Mennoia ha provato a fare un po' di chiarezza, ribadendo che Claudio Sona aveva chiarito la sua posizione e che gli autori del programma sono liberi di trascorrere le vacanze con gli vogliono, senza alcun tipo di pregiudizio.

Ma Serpa, dopo questo messaggio della Mennoia, non è rimasto in silenzio e ha proseguito il suo attacco social, postando un'altra stories in cui dice che non gli va di sparare sulla croce rossa, ma al tempo stesso chiede alla Mennoia di informarsi meglio e di guardarsi intorno.

Non è mancata neppure una frecciatina nei confronti dei due opinionisti di Uomini e donne trono classico, Gianni Sperti e Jack Vanore che Serpa ha definito gli 'scagnozzi', lasciando intendere che vengano giostrati dalla redazione stessa del dating show di Canale 5.

'Avete la faccia come il c...' prosegue Mario Serpa nel suo attacco social, precisando poi che lui non ha dato dello 'schifoso' a nessuno, ma ha voluto semplicemente mettere i puntini sulle 'I' in tutta questa faccenda.

Insomma, una presa di posizione molto dura quella di Serpa nei confronti della redazione del programma di Maria De Filippi che in queste ore ha movimentato le calde giornate di agosto.

La Mennoia rivela che Serpa ha voluto lasciare Uomini e donne

Qualcuno aveva anche ipotizzato che questo astio di Mario Serpa nei confronti della redazione di U&D fosse dovuto al fatto che non avrebbe più preso parte alla trasmissione di Canale 5, dove negli ultimi anni è stato uno degli opinionisti del trono classico.

E invece Raffaella Mennoia su Instagram ha fatto sapere che è stato Mario a non voler più andare in trasmissione da Maria De Filippi, ma al tempo stesso ha precisato che l'ex corteggiatore del trono gay è sempre ben accetto. I fan, però, dubitano su questa versione dell'autrice di U&D.