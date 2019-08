Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno concluso negativamente la loro esperienza a Temptation Island. La decisione presa durante il falò di confronto, infatti, è stata rivista nel corso della stessa serata in seguito a un litigio. Quando è rientrata in albergo, la 37enne è rimasta delusa nel constatare che il compagno non era cambiato come aveva promesso, e da lì alla rottura il passo è stato breve.

Nella puntata speciale di martedì 30 luglio, la coppia ha confermato che non c'è stato alcun ripensamento ad un mese di distanza e i due si sono proclamati single. Decideranno quindi di tornare nello studio di Uomini e donne per cercare l'amore? Rispondendo alle domande di alcuni utenti, la Incorvaia ha spiegato di essere certa della sua presenza nel parterre del programma di Maria De Filippi in occasione dell'appuntamento dedicato proprio a Temptation Island. David, invece, si è affidato ai social per confermare i propri sentimenti verso l'ex fidanzata.

Uomini e Donne: in arrivo una puntata speciale su Temptation

Come abitudine ormai consolidata su Instagram, anche Cristina Incorvaia ha risposto alle domande di alcuni utenti tramite il suo profilo. Alcuni follower le hanno chiesto del suo futuro e di un eventuale ritorno a Uomini e Donne nella stagione 2019-20. Dopo aver confermato di essere single, l'ex dama ha spiegato di non sapere che evoluzioni avrà la sua vita prima di settembre, quando il programma tornerà in onda.

Dunque ha preferito non dare conferme ufficiali su un suo probabile rientro nel parterre del Trono Over, anche se ha precisato che ci sarà una partecipazione per una puntata speciale. Gli ex concorrenti di Temptation Island, infatti, torneranno al cospetto di Maria De Filippi per parlare delle rispettive esperienze nel reality show e delle novità al termine delle registrazioni in Sardegna.

David Scarantino: 'Cristina mi manca'

Se da un lato Cristina Incorvaia sembra non guardarsi indietro, convinta della decisione presa dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island, dall'altro fin dal falò di confronto David Scarantino ha sempre confessato di tenere molto a lei e di sognare un futuro insieme.

Una tesi, peraltro, confermata anche di recente in una Instagram Story, nella quale il cavaliere ha rivelato: "Sono consapevole di quanto ci siamo desiderati fin dall'inizio e ad oggi questa cosa non è così semplice trovarla. Cristina mi manca".

Anche il 41enne genovese ha preferito non esporsi in merito ad un'eventuale partecipazione alla prossima edizione del Trono Over di Uomini e Donne per cercare l'anima gemella, mentre non sembrano esserci dubbi riguardo la sua presenza nella puntata speciale dedicata al docu-reality dell'estate.