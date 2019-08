In questi ultimi giorni si è verificato uno "scontro" social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa. Tutto è cominciato quando l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha visto una foto di Claudio Sona con uno dei collaboratori del programma. Il ragazzo, sul suo profilo Instagram, ha scritto che ciò conferma lo schifo che c'è dietro tutto.

All'epoca del primo trono gay, infatti, Sona venne accusato, mesi dopo la fine del suo percorso, di essere stato fidanzato con un'altra persona per tutto il periodo in cui aveva preso parte alla trasmissione.

E così tra Serpa e Sona ebbe fine anche la love story.

L'autrice Raffaella ha replicato alle accuse del 33enne, scrivendo che è stato ampiamente dimostrato che Claudio non era fidanzato durante il suo trono. Il battibecco social tra i due è continuato anche nella giornata di ieri, 4 agosto, con un nuovo pesante attacco di Serpa.

Gossip Uomini e Donne, Mario Serpa replica alla Mennoia

Soltanto poche ore fa, Raffaella Mennoia ha postato una foto sul suo profilo Instagram, lanciando una chiara frecciatina all'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Sotto il suo scatto, la donna ha scritto le seguenti parole: "Ho inserito un nuovo filtro di Instagram che cancella i messaggi di fake e haters e chi porta solo cattiverie. Se non vi rispondo è solo perché non siete degni. Semplici miracolati". Ovviamente, in molti hanno pensato che queste sue dichiarazioni fossero indirizzate verso Mario Serpa, e dopo qualche ora il giovane ha deciso di replicare attraverso le sue storie.

L'influencer ha affermato che non gli va di sparare sulla croce rossa, chiedendo alla 45enne romana di informarsi meglio. Inoltre Serpa ha chiamato in causa anche Gianni Sperti e Jack Vanore, scrivendo: "A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack. #scagnozzi".

Subito dopo ha precisato che con il suo intervento precedente aveva voluto semplicemente "mettere i puntini sulle i" ad un commento scritto sul suo profilo, concludendo il nuovo attacco così: "Avete la faccia come il cu... Sono annoiato da questa situazione che non ho creato io".

U&D, Gianni Sperti replica alle dichiarazioni di Mario

Serpa, attraverso Twitter, ha aggiunto di aver ricevuto più attenzioni da "Miss Redazione" in due ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. A replicare alle accuse dell'ex di Claudio Sona ci ha pensato anche Gianni Sperti.

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha postato alcune dichiarazioni sul suo profilo ufficiale Instagram, nelle quali ha dichiarato che il modo in cui si dice o si scrive qualcosa evidenzia "molta frustrazione personale".

Gli scontri tra l'ex corteggiatore e la redazione del programma della De Filippi, dunque, sembrano non essere terminati. I fan della trasmissione continuano comunque a chiedersi chi abbia ragione in tutta questa vicenda, e se Sona sia stato veramente fidanzato o meno durante il suo percorso da tronista.