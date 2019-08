Gennaro Lillio è uno dei personaggi più chiacchierati dell'estate 2019. Il modello partenopeo incalzato dalle domande dei follower, ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Inoltre, ha svelato i suoi progetti di lavoro per il futuro ed ha speso delle belle parole per Taylor Mega.

Stando a quanto riferito da Gennaro, tra lui e Francesca De Andrè non c'è nessuna speranza di un riavvicinamento.

Nonostante i segnali lanciati sui social che parlavano di un orgoglio messo da parte, il partenopeo ha precisato di essere single. A quanto pare sembra che i due, abbiano deciso di non vedersi neanche per un ultima volta per chiarire la loro posizione.

Gennaro dopo aver interagito con alcuni follower alla domanda di una fan, su cosa intende fare ora che è tornato single, Lillio ha risposto con l'ironia che da sempre lo contraddistingue: "Sto decidendo che percorso fare, come francescano o come don.

Padre Gennaro suona molto bene".

Un altro utente invece spinto dalla curiosità, ha chiesto al partenopeo se avesse in mente di corteggiare Taylor Mega. Ricordiamo che all'interno della casa del GF, il modello ha sempre mostrato un certo debole verso l'influencer friulana. Senza nascondersi più di tanto, Gennaro ha speso delle parole molto belle nei confronti della sua ex coinquilina definendola una persona molto bella esteticamente.

Poi ha aggiunto: "Tay è una persona molto sensibile ed estremamente intelligente". Infine, Lillio senza sbilanciarsi, ha confidato che in futuro tra i due potrebbe nascere una bella amicizia.

In merito ai suoi progetti futuri Gennaro ha dichiarato di voler lavorare nel sociale. Dopo aver preso il diploma da personal trainer, vorrebbe togliere più bambini possibili dalle strade dei quartieri a rischio, per fargli fare sport. Per far si che il suo progetto riesca al meglio, Lillio ha sperato nell'aiuto delle istituzioni.

Taylor Mega: vacanze con Erica

Nel mentre Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno passando parte delle vacanze insieme. Le due dopo aver stretto un buon rapporto all'interno del reality, si stanno frequentando anche fuori. A quanto pare l'amicizia fra le due ragazze è vista di buon occhio anche dai loro fan, tanto che spesso sul web compaiono dei commenti positivi. Nelle scorse ore Erica tramite il suo profilo Instagram ha commentato le vacanze trascorse in Sicilia con la Mega.

In un secondo momento la toscana ha mostrato un mazzo di fiori ricevuto da una sua ammiratrice ed entusiasta ha commentato che sono i piccoli gesti che riempiono il cuore. La bionda friulana invece, oltre a condividere immagini delle vacanze ha criticato duramente la presenza di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip2.