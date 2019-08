Manca davvero poco all'inizio della nuova edizione di Temptation Island Vip. Il programma dovrebbe andare in onda a partire dal 17 settembre su Canale 5; anche se tale data è al momento da confermare. Come in ogni edizione prima dell'inizio si fanno i nomi dei partecipanti. A svelare i nomi delle sei coppie che entreranno nell'isola delle tentazioni ci ha pensato qualche giorno fa, la futura conduttrice del programma Alessia Marcuzzi; la quale però non ha svelato i nomi dei tentatori e delle tentatrici che entreranno a far parte del cast in questa seconda edizione vip dello show.

Secondo le ultime voci di Gossip sul programma, Daniele Dal Moro ex gieffino della casa del Grande Fratello avrebbe rifiutato una proposta di partecipazione a Temptation Island come tentatore.

Daniele dal Moro risponde alla domanda riguardante Temptation Island

Daniele Dal Moro ex finalista del Grande Fratello 16, ha di recente risposto alle curiose domande dei fan sui social. Tra le migliaia di domande arrivategli su Instagram, ce n'è stata una in particolare che ha attratto l'attenzione dei media.

Un follower ha chiesto a Daniele se avesse mai pensato di partecipare a Temptation Island, senza precisare se in coppia o da single. La risposta dell'ex gieffino è stata piuttosto secca e diretta: " Già rifiutato".

Una risposta così diretta da far pensare ad un'offerta di partecipazione a Temptation rifiutata. E' probabile che a Daniele sia stato proposto di partecipare al Reality Show come tentatore vista la notorietà raggiunta grazie alla partecipazione al GF16, oltre al fatto che sia single; dato che ne lui ne Martina Nasoni hanno mai dichiarato di essere fidanzati.

Vladimir Luxuria definisce Er Faina un hater

Continuano gli attacchi da parte dei vip nei confronti di Damiano Er Faina; questa volta ad esprimere il suo giudizio sul romano è stata Vladimir Luxuria. L'attrice come altri vip ha espresso il suo dissenso alla partecipazione dello youtuber a Temptation Island definendolo un hater che non ha fatto altro che discriminare e disprezzare i reality prodotti da Mediaset ed i loro partecipanti: " Tale Er Faina, professione hater sui social - scrive Vladimir -premiato diventando un concorrente di Temptation Island.

D'ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica, adesso è quella in qui vuole sguazzare. Coerenza zero". Altre pensanti parole queste, che vanno ad aggiungersi a quelle di Tina Cipollari che l'ha definito "Er maiale" e Taylor Mega che ha chiesto ai produttori di ripensare alla sua partecipazione.