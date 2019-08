La sesta stagione di Temptation Island si è definitivamente conclusa con la puntata trasmessa martedì 30 luglio. Le sei coppie hanno raccontato ciò che è accaduto nel mese successivo al falò di confronto, confermando le decisioni prese o aggiornando Filippo Bisciglia sulle novità. Non c'è stato nessun cambiamento per Jessica Battistello e Andrea Filomena che si erano lasciati nel faccia a faccia finale: lui era apparso troppo deluso per il comportamento della fidanzata, mentre lei aveva rivelato di non riuscire a dimenticare i problemi già evidenziati nella quotidianità.

Successivamente, era corsa dal suo tentatore Alessandro Zarino, chiedendogli di conoscersi meglio lontano dalle telecamere. Dopo un mese dal falò, entrambi sono apparsi ancora convinti della scelta fatta ma le parole di Jessica hanno scatenato nuove polemiche sul web. Per tale motivo, la Battistello ha deciso di intervenire per spiegare il suo punto di vista.

Secondo Jessica, Andrea avrebbe agito per rabbia

Ospite di Filippo Bisciglia nella puntata finale di Temptation Island, Jessica Battistello si è detta certa che Andrea Filomena la accoglierebbe di nuovo nella sua vita.

Diverso, invece, il punto dell'ex fidanzato, che ha dichiarato di non voler tornare indietro sui suoi passi. Diversi fan del programma hanno espresso varie critiche in rete, tra di essi anche l'ex protagonista del programma Oronzo Carinola. Quest'ultimo, affidandosi ai social, ha così scritto: "Sei una falsa!". Parole alle quali lei ha replicato con un eloquente: "Detto da te è un complimento". L'ex di Filomena ha anche pubblicato una Instagram Story per esprimere in maniera approfondita la sua versione dei fatti. In essa, si è detta certa che Andrea non abbia parlato con sincerità a Bisciglia ma sia stato spinto ancora dalla rabbia e dall'orgoglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

La Battistello conferma: 'Non mi pento di nulla'

Nel suo lungo video pubblicato su Instagram, Jessica Battistello ha in parte confermato quanto detto nell'intervista a Temptation Island. A suo dire, i problemi risalivano al periodo precedente all'arrivo in Sardegna quando Andrea le dedicava poche attenzioni (nonostante sapesse che lei era sola in Italia). Ha rinnovato la convinzione di avere preso la decisione giusta e di non essersi pentita del suo percorso nel resort: "Se ho sbagliato non lo so, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto e su questo resto coerente assolutamente.

Non è una giustificazione però, io non immaginavo che Andrea stesse così male". L'ex protagonista del programma ha sottolineato di essere rimasta colpita dalle sofferenze causate al fidanzato che lei ha visto piangere per la prima volta dall'inizio del loro rapporto. Proprio le sue lacrime, le hanno aperto gli occhi, facendole capire di avere esagerato con alcuni atteggiamenti che forse, dovesse tornare indietro, non ripeterebbe.