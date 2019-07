Nuove dichiarazioni di Jessica, dopo il falò di confronto con Andrea, sono state pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island. La Battistello ha confessato che a prescindere da ciò che accadrà con Alessandro, il tentatore con la quale è uscita dal villaggio, ha tutta l'intenzione di pensare a se stessa e alla sua felicità. La giovane non ha trattenuto le lacrime, ma è apparsa altrettanto sicura delle scelte che ha fatto.

Le parole di Jessica

"Mi fa male fondamentalmente esserci lasciati in questo modo, sapevo non sarei stata capita da lui e ci sta, però...", con queste parole Jessica ha commentato la fine della sua storia d'amore che andava avanti da circa due anni. Il suo passato con Andrea non è stato sempre facile: prima l'annullamento del matrimonio, poi la profonda crisi della Battistello che l'ha portata ad entrare nel cast di Temptation Island.

All'interno di questo contesto, Jessica ha trovato conforto nel single Alessandro.

"Non posso andare avanti a mettere sempre lui prima di me, mettere sempre il suo bene prima del mio. Adesso voglio pensare a me stessa e stare bene io", ha proseguito la giovane che a quanto pare ha già concluso la sua conoscenza con il tentatore. "Io ho seguito il mio cuore e di questo non mi vergogno, non mi vergognerò mai", ha concluso Jessica che ora come ora è alla ricerca della sua felicità.

Deluso e arrabbiato, invece, è apparso Andrea, che ha dovuto vedere la sua ormai ex fidanzata mentre rideva nel vedere i suoi primi approcci con il tentatore. Il giovane fino all'ultimo ha sperato che Jessica cambiasse idea e si rendesse conto di cosa avesse fatto nel villaggio delle fidanzate, ma così non è stato. La storia è chiusa e pare molto difficile che ci possa essere una riappacificazione tra i due.

Relazione finita tra Jessica e Andrea

La relazione tra Andrea e Jessica è naufragata per sempre: solo durante la puntata conclusiva del docu-reality i telespettatori potranno scoprire cosa è avvento tra i due dopo il falò. Non si sa, infatti, se Jessica e Andrea si sono chiariti ancora una volta lontani dalle telecamere, ma dato il modo in cui si è concluso tra di loro l'ipotesi appare alquanto remota.

Inoltre, cresce la curiosità su come si siano svolti i rapporti tra Jessica e Alessandro dopo che i due mano nella mano hanno scelto di vivere la loro complicità inserendola nella quotidianità. Quel che è certo è che tanti dubbi verranno dissipati anche dopo la fine del programma, quando i protagonisti prenderanno possesso dei loro profili social. Nel frattempo, le ultime coppie rimaste in gioco continueranno a fare il loro viaggio nei sentimenti, tenendo i fan del programma con il fiato sospeso fino alla fine.