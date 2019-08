Gli autori di Beautiful avevano annunciato grossi colpi di scena e non si sono smentiti. Le anticipazioni americane della soap di Los Angeles raccontano che dopo il ricongiungimento di Beth, Liam e Hope, le sorprese non finiranno. Il protagonista delle vicende successive sarà ancora una volta Thomas e questa volta non ci saranno buone notizie per lui.

Il giovane Forrester proverà a spiegarsi con Hope, ma verrà aggredito

Quando Hope ritroverà finalmente sua figlia, verrà a sapere anche che Thomas era già al corrente di tutto e le ha sempre nascosto la verità, tanto da provocare la morte di Emma.

A quel punto, la giovane Logan comprenderà pienamente i seri pericoli che ha corso stando accanto al ragazzo e capirà anche tutte le preoccupazioni che Brooke e Liam avevano avuto per lei. Hope deciderà quindi di chiedere l'annullamento del matrimonio con il giovane stilista, ma non sarà affatto facile e le cose non finiranno così.

Thomas non si rassegnerà affatto all'idea di perdere sua moglie. In preda alla rabbia e alla paura, raggiungerà Hope alla casa sulla scogliera con l'intento di spiegarle le ragioni che lo hanno spinto a mentire per tutto il tempo.

Anche Brooke si precipiterà in quel luogo: la donna, deciderà di recarsi da sua figlia appena saprà che il marito la starà raggiungendo, perché temerà per la sua vita. A quel punto, accadrà qualcosa di inaspettato che ridurrà Thomas in fin di vita. Brooke arriverà nel mezzo di una discussione tra i due ragazzi e, mentre il figlio di Ridge starà spiegando le sue ragioni a Hope, ci sarà uno scontro fisico tra la Logan e lo stilista che terminerà in tragedia.

Ridge furioso con Brooke

Stando agli spoiler americani di Beautiful, Thomas sarà spinto giù dalla scogliera e finirà in coma, a lottare tra la vita e la morte. Il giovane sarà accolto in ospedale dal dottor Armstrong, mentre Ridge lo raggiungerà in preda al panico. Sarà proprio questa occasione a dare il via ad una profonda spaccatura nel rapporto tra Brooke e Ridge. I due avevano già subìto un allontanamento dovuto alle divergenze di opinioni riguardanti i loro due ragazzi, ma dopo l'incidente tutto diventerà più grave.

Ridge si ritroverà di fronte ad un bivio e dovrà scegliere da quale parte stare.

Intanto si avvieranno le indagini da parte del detective Sanchez che vorrà scoprire la vera dinamica dei fatti successi alla scogliera e Hope comincerà a sentirsi profondamente in colpa nei confronti di Thomas. Brooke, insieme a Liam, cercherà di rassicurarla mentre Ridge sarà furioso con lei perché la riterrà responsabile della situazione di grave rischio di vita in cui si trova suo figlio.

Se il Forrester dovesse perdere anche questo figlio dopo Phoebe, non glielo perdonerebbe mai.