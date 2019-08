Sono cominciate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip: tra le coppie che prenderanno parte al gioco dell'amore ci sono anche Serena Enardu e il cantautore Pago. A commentare la partenza dell'ex volto di Uomini e Donne è stata proprio Elga, la gemella di Serena, che ha ammesso attraverso un post su Instagram che sentirà moltissimo la mancanza della sua sorella, con la quale condivide solitamente la sua quotidianità.

Elga commenta la partenza di Serena

Le coppie di Temptation Island Vip hanno salutato parenti ed amici per intraprendere una nuova esperienza che li porterà a decidere se le loro relazioni sono così forti da superare le tentazioni. A rendere pubblico l'addio momentaneo con la sorella è stata Elga Enardu che ha pubblicato un post sui social molto commovente e denso di affetto. Non è un mistero che Serena ed Elga siano molto legate ed unite e anche per loro la lontananza sarà una prova, ma Elga ha voluto fare i suoi migliori auguri alla sorella ed al fidanzato affinché possano superare al meglio le prove del reality.

Dopo aver ammesso che ci è voluto del tempo per razionalizzare le emozioni provate durante il saluto, Elga ha espresso la sua solidarietà alla gemella. 'Sister, sono felice per te, perché tutto ciò che è una nuova esperienza, un'avventura, un banco di prova, per te è vita', ha scritto la Enardu che poi ha continuato 'Ma mi mancherai'. Insomma, emozioni contrastanti per la bella sarda che con la sorella ha un rapporto unico e solido che nessuno ha mai potuto mettere in discussione.

Serena e Pago pronti per Temptation Island

Serena e Pago, dal canto loro, sono pronti a mettersi in gioco: riusciranno a superare senza problemi i ventuno giorni di separazione imposti da Temptation Island Vip? Le riprese sono blindatissime per cui per avere novità sull'andamento delle coppie i telespettatori dovranno attendere la messa in onda del programma che dovrebbe essere prevista per il prossimo 19 settembre.

La nuova edizione del reality non ha mancato di suscitare delle polemiche già prima del suo avvio ufficiale per via della partecipazione di alcuni personaggi, ma sicuramente siamo solo all'inizio. Il popolo del web si scatenerà con i commenti ma Serena potrà sempre contare sul supporto della sorella.

Elga difenderà la gemella come ha sempre fatto ed adesso non resta che vedere come si comporteranno Serena e Pago nel confronto con i single di cui iniziano a circolare già i primi nomi sul web.

Elga stessa prima di partire ha voluto salutare sempre via social i suoi follower chiedendo il loro supporto, ma il profilo Instagram sarà gestito dal figlio avuto da una relazione precedente e dalla gemella. La seconda edizione del reality promette già bene.