La prossima settimana Un posto al sole tornerà nel palinsesto di Rai 3 dopo aver osservato un periodo di pausa estiva. Tuttavia, sembra proprio che la programmazione dal 26 al 30 agosto sia destinata a subire un ulteriore stop giovedì 29, mentre il giorno seguente dovrebbe andare in onda una doppia puntata in compagnia della popolare soap partenopea, sempre al consueto orario delle 20:45 circa.

Nelle prossime puntate verrà ulteriormente approfondita la vicenda legata al tentativo di Marina Giordano di riabilitare il padre, e a tal proposito la donna scoprirà che Fabrizio Rosato è diventato uno stimato imprenditore.

Invece, per quanto riguarda gli spoiler dal 26 al 30 agosto, se da un lato Silvia cercherà di organizzare un piano per sancire un riavvicinamento tra Otello e Teresa, dall'altro Vittorio, di rientro dalle vacanze, non potrà più rimandare il momento della sua scelta tra Alex e Anita.

Upas, spoiler prossime puntate: Marina continua a lottare per il padre

Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Rai 3, rivelano che Marina sarà sempre più determinata nel voler riabilitare il nome del padre Arturo, condannato ingiustamente per omicidio.

Purtroppo però le cose non procederanno per il meglio, e così la donna spererà che possa essere l'avvocato Leone a darle una mano. In realtà, il legale le farà capire che il percorso per scagionare Arturo rischia di essere piuttosto complesso e, al contempo, potrebbe stressare eccessivamente un uomo già malato, peggiorandone le condizioni di salute.

La Giordano resterà perplessa di fronte alla risposta dell'avvocato, e non saprà come dire al genitore che le speranze per la sua riabilitazione sono davvero ridotte al lumicino.

Arturo intuirà che il colloquio con Leone non è andato per il meglio, e per questo motivo cercherà di confortare la figlia, dicendole che a lui non interessa più di tanto il prosieguo della vicenda giudiziaria, giacché gli basta sapere che sia lei a credere nella sua innocenza.

Marina però non avrà alcuna intenzione di arrendersi e, durante le sue ricerche, scoprirà una notizia molto interessante: il figlio dell'uomo ucciso - che all'epoca dei fatti era un bambino - il cui nome è Fabrizio Rosato, è diventato un imprenditore.

Un Posto al Sole: anticipazioni 26-30 agosto

In attesa di seguire l'evoluzione della vicenda riguardante Marina Giordano e il padre Arturo, soffermiamoci su quanto accadrà nella prossima settimana di programmazione. Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 al 30 agosto riportano che Silvia metterà a punto un piano affinché Otello possa riappacificarsi con Teresa. Alex, invece, si troverà a ripensare agli anni difficili della sua infanzia e, oberata di responsabilità, non saprà a chi rivolgersi per chiedere aiuto.

Vittorio tornerà a Napoli dopo le brevi vacanze con Guido, Mariella e il piccolo Lollo, e capirà che ormai non potrà più rimandare la sua decisione tra Anita e Alex.

Gli spoiler di Upas informano che il processo a carico di Manlio sarà alle battute finali, e per questo motivo Adele sarà in preda all'ansia. Renato e Giulia cercheranno di darle conforto. Proprio Poggi, nel frattempo, si renderà conto che ormai c'è troppa distanza negli stili di vita e nelle abitudini tra sé e Nadia.

Raffaele stringerà un simpatico sodalizio con la piccola Mia contro Renato, mentre Cerruti, innamorato di Tiziano, confiderà a Silvia le sue sofferenze amorose.