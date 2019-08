Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori? Questa la notizia che da qualche giorno accende la curiosità dei fan più devoti della coppia. A scatenare le voci su una possibile gravidanza della Ferragni sono stati proprio alcuni fan che, notando un pancino 'sospetto' in alcune foto pubblicate dalla stessa fashion blogger sul suo profilo Instagram, avevano creduto lei fosse nuovamente in dolce attesa, dando così inizio ad un vociferare che ha preso sempre più piede sui social.

Nell'epoca dei social, non appena si vede una donna con un addome leggermente 'lievitato' si ipotizza subito che possa essere incinta. Sarà così anche per la Ferragni oppure sono solo voci infondate? La fashion blogger ha smentito il tutto, con un commento ironico che non lascia dubbi: "Ma davvero? Non sapevo, non vedo l'ora di leggere la news".

Chiara Ferragni e quel pancino sospetto che ha fatto impazzire i fan

Il rumor è nato qualche giorno fa quando Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto che la ritraevano in compagnia del piccolo Leo, direttamente da Ibiza, luogo dove la bella influencer sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici.

L'amatissima imprenditrice italiana è apparsa davvero felice e raggiante mentre posava con un bellissimo costume da bagno e giocava con il figlio.

Ma alcuni fan hanno notato qualcosa di strano, ovvero il pancino della imprenditrice digitale leggermente gonfio.

A causa di uno scatto 'infelice', come spesso accade, è giunta una valanga di commenti, con tanto di fan impazienti di sapere se la donna fosse davvero incinta: "Chiara ma sei incinta?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Ho notato un pancino sospetto!!" oppure "Baby Lello sta per avere un fratellino?".

Domande queste alle quali la moglie di Fedez ha preferito, in un primo momento, non rispondere, alimentando le voci sulla sua presunta gravidanza.

La smentita di Chiara Ferragni

Nonostante un addome leggermente gonfio non denoti obbligatoriamente una gravidanza, le voci sulla Ferragni hanno continuato ad aumentare finché la stessa non si è decisa a smentire il tutto.

Poche ore fa anche un magazine di Gossip aveva annunciato la possibilità di una seconda maternità di Chiara, dando credito così all'ipotesi dei fan. A questo punto è dovuta intervenire la stessa fashion blogger con il commento che, di fatto, non ha lasciato più nessun dubbio sulla possibilità che lei fosse incinta: "Ma davvero? Non sapevo, non vedo l'ora di leggere la news". Dunque come si può dedurre da questa ironica risposta, per il momento non ci sarà nessuna seconda nascita in casa Ferragnez.

Questo ovviamente non significa che in un prossimo futuro la coppia non possa decidere di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Leo.