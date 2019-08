Prosegue lo scontro social a distanza tra Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e donne e Raffaella Mennoia, la storica autrice e braccio destro nella realizzazione del programma di Canale 5. Dopo che Teresa aveva rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sulla Mennoia, dicendo che ci sono delle cose di lei che non ha ancora rivelato in pubblico ma che tuttavia avrebbe raccontato al più presto, ecco che l'autrice di Uomini e donne non è rimasta in silenzio e sui social ha attaccato più volte l'ex tronista.

Ma Teresa ha rincarato la dose e sempre sui social ha accusato la Mennoia di essere la tipica donna che 'vive di minacce'.

Scoppia la guerra tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia su Instagram

Nel dettaglio abbiamo visto che, dopo il video sfogo di Teresa, Raffaella Mennoia ha postato delle stories sul suo profilo Instagram dove diceva di aspettare con trepidazione il racconto della verità di Teresa.

'Io sono pronta a metterci la faccia', ha ribadito l'autrice del programma sentimentale di Canale 5, prendendo anche in giro la Cilia, visto che ha postato questi video sfogo sui social alternati alla sponsorizzazione di un prodotto per il viso di cui è testimonial.

La Mennoia, quindi, ha rigettato al mittente tutte le accuse che le vengono mosse in queste ore da Teresa, arrivando a dire che lei ha sempre e solo fatto del bene, aiutando anche economicamente queste persone, dando loro dei soldi di tasca sua.

''Senza vergogna', ha chiosato l'autrice di Uomini e donne che poi ha scelto di postare nella sezione stories del suo profilo Instagram un bel po' di screenshot di messaggi di complimenti nei suoi confronti, da parte del pubblico che la sostiene in questa querelle. La Mennoia, inoltre, ha anche lasciato intendere di voler risolvere la questione con gli avvocati.

'Stai zitta, ridicola!', sbotta la Cilia contro l'autrice di Uomini e donne

Immediata, allora, la reazione di Teresa Cilia la quale ha prontamente ribattuto su Instagram, ricordando alla Mennoia che lei per prima ha sponsorizzato diversi prodotti su Instagram, con tanto di 'codice sconto' per i followers.

'Stai zitta, stai zitta perché sei ridicola', ha proseguito la Cilia nel suo duro sfogo social.

E poi ancora l'ex tronista ha parlato di Raffaella Mennoia come di una donna che vive di minacce. Insomma sembrerebbe proprio che la situazione sia letteralmente degenerata e che ormai non ci sia più un punto di ritorno. Ma qual è il vero motivo di questo scontro tra le due? Teresa ha detto che tutto sarebbe successo durante la registrazione dello speciale Uomini e donne su Temptation Island, quando suo marito Salvatore avrebbe visto delle cose che lo urtarono e lo portarono ad uscire dallo studio della trasmissione di Canale 5.