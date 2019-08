Negli scorsi giorni è stato annunciato il ritorno in Rai dello storico concorso di bellezza Miss Italia, che torna su Rai 1 in occasione dell'ottantesimo anniversario della manifestazione. Se la collocazione televisiva del concorso, dopo l'abbandono della rete La7, era certa già da tempo, maggiori dubbi ruotavano invece attorno alla figura del presentatore, dopo il rifiuto di Antonella Clerici; ma ora sembra che il conduttore scelto sia Alessandro Greco.

Per il ritorno di Miss Italia, la Rai punta su Alessandro Greco e su ospiti d'eccezione

Solo poco tempo fa, la storica conduttrice della Rai Antonella Clerici aveva dichiarato di dover rifiutare l'offerta di condurre Miss Italia, che andrà in onda il prossimo 6 settembre, poiché mancava il tempo necessario per realizzare un buon prodotto. Dopo il rifiuto di Antonella Clerici, sembrava ormai certa la scelta di Flavio Insinna, ma così non è stato perché, a sorpresa, a presentare la serata conclusiva del concorso di bellezza, secondo Tv Blog, sarà Alessandro Greco, volto storico della Rai e conduttore nella passata stagione televisiva del quiz "Zero e lode", programma che ha ottenuto buoni risultati.

Per il ritorno in Rai di Miss Italia si prospettano alcune novità: per la prima volta, infatti, le ragazze in gara che punteranno a conquistare lo scettro e la corona di Miss Italia saranno ottanta, numero che non è stato scelto a caso, ovviamente, ma per celebrare il traguardo al quale il concorso è giunto. Altra novità sarà la modalità con cui verrà proclamata la reginetta del concorso di bellezza, perché quest'anno a decretare la vincitrice sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto.

Le madrine della serata, invece, dovrebbero essere Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Molti sono gli ospiti attesi per la serata, che affiancheranno il conduttore: primo tra tutti dovrebbe essere confermato Nino Frassica, il quale non avrà un ruolo ben definito, ma sarà libero di muoversi a suo piacimento, intervenendo durante le varie fasi dello show. Altri ospiti potrebbero essere Bianca Guaccero, riconfermata alla conduzione di Detto Fatto, Manila Nazzaro, Monica Setta, che da quest'anno sarà al timone di Unomattina in Famiglia e Milly Carlucci, la cui presenza, al momento, è solamente un'ipotesi.

Antonella Clerici ha rifiutato di condurre la manifestazione

Pochi giorni fa Antonella Clerici aveva comunicato al pubblico la sua decisione di non prendere parte a Miss Italia, a causa della mancanza di tempi tecnici. La conduttrice ha dichiarato di aver rifiutato la conduzione del concorso, dopo aver comunicato al pubblico la sua scelta di restare in Rai; cio è avvenuto nonostante le tensioni tra lei e l'azienda dovuti alla delusione della Clerici, in quanto non era stata inserita all'interno dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva.

Una volta appianate le divergenze, Antonella Clerici ha fatto sapere che nella prossima stagione televisiva condurrà lo Zecchino d'Oro e continuerà a essere impegnata al fianco di Telethon, rinnovando così la fiducia riposta in un rapporto che dura ormai da oltre 33 anni.