Continua la guerra social tra Mario Serpa e Teresa Cilia e la redazione di Uomini e donne, in particolare con l’autrice Raffaella Mennoia. Dopo le pesanti accuse dei due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, anche altri ex partecipanti sono scesi in campo prendendo le difese dell’autrice storica e della trasmissione. Una presa di posizione che non è piaciuta ai due accusatori che continuano a rispondere e mandare frecciatine di risposta via Instagram.

Molto acceso in particolare, il confronto social tra la Cilia e l’opinionista del programma Gianni Sperti, con l'ex tronista che ha dato dell'ignorante al ballerino.

Continuano le accuse di Mario Serpa e Teresa Cilia alla produzione

Tutto è iniziato con un post sui social di Mario Serpa il quale, senza mezzi termini, ha accusato Raffaella Mennoia di aver coperto il suo ex Claudio Sona ai tempi del trono, nascondendo il fatto che il giovane fosse fidanzato durante il programma.

Una fake news già smentita dallo stesso Sona ma che evidentemente non ha convinto Mario Serpa, il quale si è scagliato contro l’autrice storica del programma.

A dare man forte a Mario, è scesa in campo anche l'ex tronista siciliana Teresa Cilia, la quale, sempre tramite post e Instagram Stories, ha voluto raccontare la sua verità, mettendo in dubbio l’operato della redazione e della stessa Mennoia, facendo scaturire una vero e proprio botta e risposta infuocato con gli addetti ai lavori, in particolare con l'opinionista del programma Gianni Sperti che ha difeso a spada tratta la trasmissione e l'autrice.

Teresa Cilia contro Gianni Sperti: ‘Ignorante e privo di personalità’

Dopo le accuse alla redazione, molti ex protagonisti, in queste ultime ore, sono intervenuti a difesa dell’operato degli addetti ai lavori, da Gianni Sperti a Lorenzo Riccardi, passando per Jack Vanore e Teresa Langella. Proprio con Gianni Sperti è nato un battibecco infuocato sui social con la Teresa Cilia, con ripetute offese reciproche.

L'opinionista ha voluto ricordare che Teresa ha lavorato per be quattro anni dietro le quinte del programma e che le sue dichiarazioni contro la redazione e la Mennoia equivalgono a 'sputare nel piatto' in cui ha mangiato sino a poco tempo fa.

Dura la replica dell'ex tronista siciliana che, a sua volta, ha accusato Sperti di essere una persona ignorante e senza personalità e di essere nella trasmissione da 20 anni senza mai dire una cosa giusta.

Un fuoco incrociato che non tende a placarsi e che mette ancora una volta in discussione la veridicità e la serietà del programma di Maria De Filippi, pronto a ripartire con una nuova stagione il prossimo settembre su Canale 5 con nuovi tronisti.