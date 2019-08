Le vacanze de Il Segreto proseguiranno fino al 26 agosto, data che segnerà il ritorno della telenovela spagnola su Canale 5. In attesa che ciò accada, i telespettatori potranno comunque soddisfare la loro curiosità grazie alle anticipazioni relative alle puntate in onda in Spagna. Cosa accadrà ai protagonisti della serie iberica? Ci saranno nuovi colpi di scena? A breve Saul e Julieta usciranno definitivamente di scena, lasciando Puente Viejo per non essere accusati dell'omicidio dei Molero.

Ma un destino diverso verrà riservato all'altro fratello Ortega: Prudencio resterà a vivere nel paese e avvierà una nuova attività, acquistando il negozio di vini un tempo appartenente a Fè. Ma oltre a questo lavoro 'ufficiale', ci sarà per lui anche un progetto nascosto. Prudencio intraprenderà ben presto anche l'attività di usuraio, che lo porterà ad avere dei contatti con Severo Santracruz.

Il Segreto anticipazioni: l'attività segreta di Severo

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda al termine delle vacanze in Spagna, Fè fingerà di morire e fuggirà nelle Americhe per evitare la vendetta di Faustino.

Il suo negozio verrà venduto a Prudencio, che si allontanerà così da Donna Francisca per cimentarsi nella nuova avventura lavorativa. Consapevole di non avere grande esperienza in tal senso, il giovane Ortega chiederà aiuto a Marcela e Matias, che gli consiglieranno di assumere Antonio Marchena come dipendente nella bottega. Sarà proprio quest'ultimo a trovare un'agenda nella quale Prudencio ha appuntato i nomi delle persone alle quali ha prestato del denaro.

Interrogato da Antonio, il fratello di Saul chiarirà che si tratta di cifre di poco conto, con bassissimi interessi. Ma la voce inizierà presto a diffondersi, arrivando presto alle orecchie di Donna Francisca, Matias e dello stesso Severo Santacruz.

Prudencio sfratta di casa Severo

Secondo quanto segnalano le anticipazioni de Il Segreto, Severo Santacruz deciderà di chiedere aiuto a Prudencio, dopo avere scoperto la sua attività di usuraio.

Il marito di Irene, infatti, dovrà fare i conti con la caduta del prezzo del riso e avrà bisogno di circa 3000 pesetas per evitare il fallimento della sua azienda. In un primo momento, il fratello di Saul non sembrerà disposto a concedergli tale prestito ma cambierà idea dopo il colloquio con Donna Francisca. La matrona gli consiglierà di farsi consegnare i documenti in originale delle sue proprietà, compresa la casa in cui vive.

Sarà così che Severo si troverà in grossi guai quando non riuscirà a restituire il denaro nei tempi indicati dall'usuraio. Prudencio, infatti, obbligherà Santacruz a lasciare la sua abitazione insieme a tutta la famiglia, pareggiando in questo modo il debito non corrisposto. E a nulla servirà la chiamata di Saul, che tenterà di convincere il fratello a concedere un anno di proroga.