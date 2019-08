Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si è rivelato un successo inaspettato per Canale 5 al punto tale da decidere di mettere in pausa la soap nella settimana di Ferragosto. La serie è andata in onda in Turchia nel 2017 in formato fiction, mentre in Italia da giugno 2019 è trasmessa nel primo pomeriggio divisa in episodi la cui durata è quella tipica delle soap opera. Le vicende di Ferit e Nazli riprenderanno lunedì 19 agosto e la programmazione prevede doppi episodi fino a venerdì 23.

Nella settimana dal 19 al 23 agosto la trama sarà incentrata principalmente sulla questione dell'affidamento del piccolo Bulut. Durante l'udienza la testimonianza di Deniz sarà fondamentale per la decisione del giudice. Il giovane sceglierà di seguire la testa e di fare ciò che è meglio per il bambino.

Bitter Sweet tornerà in onda il 19 agosto: Deniz avrà un incidente dopo la rivelazione di Nazli

Secondo le anticipazioni in rete, nella settimana dal 19 al 23 agosto Bitter Sweet mostrerà al pubblico gli alti e i bassi del matrimonio tra Ferit e Nazli in cui si alterneranno momenti romantici a sprezzanti litigate.

Nessuno sembrerà credere alla loro unione. Lo stesso Deniz guarderà con sospetto al matrimonio, specialmente quando Nazli non accompagnerà il marito ad una mostra d’arte. Il giovane musicista apprenderà dalla ragazza che è innamorata di Ferit e dopo aver assistito ad un momento tenero tra i due, si farà sopraffare dalla gelosia e avrà un incidente con la moto. Portato in ospedale, le sue condizioni tuttavia non saranno gravi e riporterà solo delle contusioni e la frattura ad un braccio.

Nel frattempo Nazli rivelerà alla sorella che il suo matrimonio è finto, sperando che la ragazza non dica a nessuno ciò che le ha confidato. I problemi sorgeranno quando Deniz, ascoltando una conversazione telefonica tra Engin e Fatos, verrà a sapere della farsa inscenata dagli Aslan per ottenere l'affidamento di Bulut. Deniz inveirà contro di loro rivelando di conoscere il loro segreto. Nazli e Ferit accuseranno Asuman di averli traditi e la giovane correrà in lacrime da Deniz.

Quest'ultimo telefonerà a Nazli per dirle che la sorella non è responsabile dell'accaduto. In ogni caso sia lei che il marito continueranno ad essere preoccupati che la verità possa saltar fuori e compromettere la loro credibilità in tribunale.

Deniz si confronterà con Nazli e Ferit e prenderà la decisione più giusta per il bene di Bulut

Alla vigilia dell'udienza in tribunale Deniz andrà a parlare con Ferit e Nazli per capire cosa prevede il loro piano.

Dopo aver discusso con l'Aslan si confronterà con la giovane. Quest'ultima gli rivelerà che il matrimonio andrà avanti fino a quando non otterranno l'affidamento di Bulut. Deniz inizierà ad essere dubbioso perché vuole fare quello che è più giusto per il bambino. In tribunale, dopo i tentativi di Demet e Hakan di screditare Ferit, il giudice ascolterà Bulut che dichiarerà di voler bene allo zio e alla cuoca.

Dopo la sua deposizione arriverà in tribunale anche Deniz che deporrà a favore di Ferit e Nazli. Le sue parole saranno decisive per la sentenza e alla fine il giudice deciderà di affidare il bambino agli Aslan.