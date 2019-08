In piena estate Upas (Un posto al sole) mostra ancora nuove avventure dei suoi protagonisti. Vittorio dovrà decidersi e scegliere ma penserà sempre ad Anita, Renato e Nadia cercheranno di raddrizzare il rapporto di coppia. Alberto scoprirà ciò che lega Marina ad Arturo. Molto altro scopriremo dalle anticipazioni sulle puntate della soap trasmessa da Rai 3. Presto la telenonela italiana andrà in vacanza, dal 12 al 25 agosto e tornerà il lunedì 26 agosto probabilmente con Elena, Valentina Pace. Non c'è niente di ufficiale per ora su questa notizia.

Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 5 al 9 agosto: Renato tenterà di salvare la sua coppia

Serena affronterà Leonardo, mentre Renato cercherà di raddrizzare la relazione con Nadia; ogni tentativo però risulterà fare solo danno alla coppia, ormai giunta al capolinea. Salvatore, sempre più preso di Michele, non si renderà conto che un nuovo amore, molto adatto a lui, gli passerà accanto.

Alex avrà problemi con il lavoro, non solo la sorella Mia, ma anche la relazione con Vittorio non le saranno di certo di aiuto.

Renato potrebbe essere colpito da un'altra donna e la crisi con Nadia diventare irreparabile.

Vittorio, intanto, non riuscirà a togliersi dalla testa Anita, mentre Alberto cercherà di capire che tipo di relazione c'è tra Marina e Arturo. Dopo avere scoperto che i due sono legati, il Palladini terrà la notizia nascosta fino a quando potrà servirgli. Entro breve tempo Patrizio proporrà a Ferri un progetto interessante. Di che si tratterà?

Vittorio, inoltre, faticherà non poco per realizzare la sua scelta: in mente ha solo Anita e non riesce a vivere senza di lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Un posto al sole spoiler: torna Valentina Pace

Valentina Pace è diventata madre di Matilde e questo sembra essere stato il motivo della sua assenza dal set di Un posto al sole. Insistenti spoiler annunciano un suo prossimo ritorno nel cast. Gli stessi social, in questi giorni, hanno pubblicato insistentemente video in cui si vede Elena Giordano.

Ebbene, pare proprio che sia arrivato il momento del rientro da Londra.

I video sono apparsi sui social network a chiusura della stagione produttiva di Upas, cosa che ci fa chiaramente intendere che l'attrice è di nuovo al lavoro.

La protagonista se ne era andata dalla soap tutta italiana, ambientata nella città del sole per recarsi a Londra. La storia di amore tra Elena e Valerio Viscardi era giunta al capolinea. Alice, la figlia l'aveva in seguito raggiunta. Di ufficiale conosciamo che Marina è molto impegnata con l'anziano genitore e sta cercando di farlo scagionare.

Egli è infatti molto ammalato e potrebbe morire essendo in fase di malattia terminale. Questo potrebbe essere un valido motivo per fare rientrare Elena e la figlia Alice da Londra, al rientro della pausa che la soap partenopea sta per iniziare. Si tratta solo di supposizioni, per ora non c'è niente di sicuro.