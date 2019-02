Annuncio

Le recenti puntate della soap opera 'Un Posto Al Sole' continuano a vedere al centro delle attenzioni il personaggio di Valerio che non riesce a trovare serenità nella sua vita. L'uomo si trova diviso tra la gravidanza di Elena e l'ex moglie Simona: questa situazione finisce per avere delle ripercussioni nel rapporto con la compagna. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo sottolineano che Renato fa da baby sitter al nipote ma finisce per combinare un pasticcio. Il Poggi si addormenta sul divano e il piccolo Jimmy si impossessa del telecomando della televisione mentre Mariella torna a lavorare al Comando dei Vigili dove ha modo di passare del tempo in compagnia di Guido.

Elena, invece, è stanca del comportamento di Valerio (Fabio Fulco) che non le dà le dovute attenzioni al punto che si dice intenzionata a lasciare l'uomo sostenuta anche dalla madre. Marina (Nina Soldano) ha trovato il modo per allontanare il Viscardi dalla figlia mentre Simona prende una decisione inaspettata che mette Valerio alle prese con i sensi di colpa.

Franco preoccupato per Angela e Bianca

Intanto Serena è influenzata da quello che potrebbe essere il risultato del test del Dna, al punto che la moglie di Filippo deve fare i conti con dubbi continui, in quanto ha paura che Gigi non sia il padre. Franco, invece, ha subito un'aggressione e viene portato in ospedale dove riceve soccorso, mentre Prisco attende che vada in porto la vendetta.

Il Boschi non vuole che Gaetano (Fabio De Caro) possa sfogare la rabbia facendo del male ai familiari e Otello torna da Indica riservando delle sorprese inaspettate a Silvia e Michele; Giulia aiuta Adele a trovare una casa in affitto.

Valerio intenzionato a chiedere una seconda possibilità alla compagna

Nel frattempo, Valerio viene a conoscenza della partenza della compagna e si sbriga a presentarsi dalla donna per chiederle di avere una seconda possibilità. Renato (Marzio Honorato), invece, decide di parlare con Raffaele dei suoi sensi di colpa per quanto successo con il nipote ma il portiere di Palazzo Palladini escogita un piano per capire la situazione. Il padre di Diego (Francesco Vitiello) vuole capire se il piccolo Jimmy sia stato influenzato negativamente dalla visione del film horror.

Guido (Germano Bellavia) dal canto suo, si decide a dichiarare amore a Mariella perché sicuro di non poter rinunciare alla donna della sua vita; infine l'Altieri si dice contenta di vivere questo sogno.