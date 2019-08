Lunedì 26 agosto tornerà in onda anche la soap opera spagnola Una vita, a partire dalle ore 14.10 circa su Canale 5. Quello che accadrà nel corso della prossima settimana sarà davvero avvincente. L'episodio che sicuramente genererà maggiore scalpore riguarderà Ursula. La perfida donna, infatti, si troverà a fare i conti con le sue malefatte passate, verrà ripudiata da suo padre e successivamente internata in manicomio.

Sua figlia Blanca, però, deciderà di fare un ultimo atto estremo di generosità permettendole di vedere il piccolo Moises.

Anticipazioni Una Vita 26, 27 e 28 agosto: Ivan ripudia Ursula

La puntata di lunedì 26 agosto di Una Vita incomincerà con le disavventure del colonnello Valverde. Quest'ultimo incomincerà gradualmente a perdere la vista e la situazione diventerà sempre più dura. Liberto e Rosina, intanto, non sapranno assolutamente come approcciare con lui, per questo motivo non faranno altro che commettere delle terribili gaffe.

L'episodio di martedì 27 agosto, invece, incomincerà con Flora, la quale chiederà a Felipe di occuparsi della difesa di Pena. Per quanto riguarda Ursula, invece, la donna si troverà sempre più sola e affranta. Colma di disperazione deciderà di tornare nel suo quartiere. Samuel, nel frattempo, si intrufolerà a casa della donna per coglierla di sorpresa.

Mercoledì 28 vedremo che Ursula farà il possibile per convincere Ivan circa le sue buone intenzioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La donna accuserà Samuel di essere un bugiardo. L'uomo, però, non si lascerà minimamente abbindolare dalle parole della donna e continuerà a mostrarsi fedele alle sue convinzioni. Il padre di Ursula arriverà addirittura a ripudiare la figlia e a dirle di essere pentito di averla messa al mondo. Le cose per la Dicenta si metteranno davvero male.

Spoiler 29 e 30 agosto: l'atto di generosità di Blaca verso Ursula

La puntata di Una Vita di giovedì 29 agosto, invece, sarà improntata su di un particolare incontro tra Ursula e Blanca. Quest'ultima si mostrerà alquanto pentita di aver tentato di far impazzire sua madre facendole credere che Moises non fosse mai esistito.

Proprio per questo motivo, si mostrerà disposta a realizzare un ultimo atto di generosità verso la donna prima che venga internata in manicomio. Blanca porterà il piccolo a casa di Ursula per farglielo vedere un'ultima volta.

L'ultima puntata della settimana, invece, quella di venerdì 30 agosto, sarà nuovamente incentrata sul colonnello. Valverde, purtroppo, non recupererà nemmeno parzialmente la vista perduta.

L'unica speranza sarà quella di sottoporsi ad un operazione chirurgica, cosa che il colonnello sarà molto restio a fare.