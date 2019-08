Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione secondo la quale Giorgio Manetti avrebbe fatto parte della prossima stagione di Uomini e donne, programma che aveva abbandonato nel maggio del 2018. A solleticare la curiosità dei telespettatori era stato proprio l'ex cavaliere il quale aveva annunciato un nuovo progetto televisivo in autunno. Ma alle pagine del settimanale 'Lei', il 'Gabbiano' ha chiarito la situazione, smentendo senza mezzi termini il ritorno al programma che lo ha reso celebre.

Ha inoltre confermato un imminente nuovo progetto che lo porterà comunque in televisione, anche se in un format di cui ha preferito non fare il nome. La curiosità dei telespettatori è stata dunque solo parzialmente soddisfatta.

Giorgio Manetti: 'Uomini e donne è un capitolo chiuso'

L'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne è ormai alle porte e cresce l'aspettativa dei telespettatori, ansiosi di scoprire chi tornerà a partecipare al Trono Over dopo la pausa estiva.

Nonostante i sospetti riguardanti un suo possibile fidanzamento lontano dalle telecamere, sembra certa la presenza di Gemma Galgani che non dovrebbe avere al suo fianco Mario, l'uomo che aveva cominciato a frequentare poco prima della pausa. Nel parterre dedicato a dame e cavalieri, invece, non ci sarà Giorgio Manetti. La conferma è arrivata dallo stesso fiorentino in una recente intervista rilasciata al tabloid 'Lei'.

In essa, l'ex cavaliere ha spiegato di non avere nessuna intenzione di guardarsi indietro: "Non tornerò a Uomini e Donne. È stata una bellissima storia ma è finita l’anno scorso a maggio. La parentesi per me è chiusa". Lui stesso ha poi aggiunto, affidandosi ad Instagram, che la sua decisione di non tornare nel dating show non ha nulla a che vedere con Gemma Galgani.

Per Giorgio Manetti in arrivo un nuovo programma

I fan di Giorgio Manetti avranno comunque la possibilità di rivederlo in televisione, anche se in un programma diverso da Uomini e donne.

Nella stessa intervista, infatti, il 'Gabbiano' ha confermato di essere impegnato in un nuovo progetto che andrà in onda a partire dal mese di ottobre. Non ha però aggiunto altro, evitando di fare il nome del format in questione. Stando ad alcuni rumors che circolano in rete da qualche settimana, la trasmissione televisiva potrebbe essere 'La Pupa e Il Secchione', che potrebbe sancire l'esordio del fiorentino nel ruolo di giurato (magari proprio al fianco della sua ex fiamma Gemma Galgani).

Per quanto riguarda l'amore, tutto procede per il meglio dato che Manetti continua la sua love story con Caterina, la donna con la quale ha avviato la convivenza poco dopo la fine dell'avventura a Uomini e donne.