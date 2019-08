Le trame americane di Beautiful continuano ad essere ampiamente concentrate sulla scoperta della vera identità di Phoebe Forrester e sulle conseguenze di tale incredibile notizia. Ieri 8 agosto, anche Steffy è stata informata del tragico scambio di culle, apprendendo così di avere cresciuto e amato la figlia di Hope e Liam, creduta morta da tutti. Le anticipazioni della prossima settimana confermano che la Forrester dovrà fare i conti con la disperazione per l'allontanamento della piccola, che verrà restituita alla madre biologica e accolta dalla famiglia Logan.

Ma non sarà questo l'unico problema che dovranno affrontare i Forrester. Scomparso dopo la colluttazione con Liam, Thomas continuerà a tramare per riavere indietro Hope. Da non dimenticare che i due saranno ancora legalmente sposati e il figlio di Ridge si dirà convinto che sia ancora possibile farsi amare dalla moglie. Per raggiungere il suo obiettivo, il rampollo chiamerà ancora in causa l'amico Vincent, che già in passato aveva dato la droga poi fatta assumere da Liam.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole riprendersi Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful di metà agosto segnalano che Hope sarà al settimo cielo dopo avere riabbracciato Beth, da lei creduta morta da circa otto mesi. Ma la Logan farà bene a guardarsi le spalle, perché i problemi non saranno ancora finiti. Mentre lei e Liam festeggeranno la ritrovata felicità, Thomas sarà solo e confuso nel luogo in cui si è recato dopo il litigio con lo Spencer.

Da qui, continuerà a pensare ad una strategia per riavere la moglie indietro, convinto che una "vittoria" per lui sia ancora possibile. Attenzione alla puntata americana del 14 agosto, durante la quale farà la sua apparizione ancora Vincent, portatore di sicuri guai considerando il suo legame con la malavita. Proprio l'amico potrebbe avere un ruolo determinante nella seconda parte della storyline più importante dell'anno, soprattutto considerando che pochi giorni dopo entrerà in scena il detective Sanchez.

Quest'ultimo si rivedrà pochi giorni dopo, ovvero il 19 agosto, lasciando chiaramente presagire che le sue indagini potrebbero proprio essere legate a Thomas e Vincent.

Trame americane Beautiful: Hope, Liam o Beth potrebbero essere in pericolo

Per quanto riguarda le conseguenze delle azioni di Thomas, le anticipazioni di Beautiful al momento si limitano a precisare che nella settimana del 19 agosto Forrester si renderà conto che esiste solo un modo per distogliere Hope da Liam.

Ma quale sarà la sua strategia? In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, le ipotesi da prendere in considerazione sono prevalentemente due: il possibile rapimento della bambina, con inevitabili pericoli per i suoi genitori, e un ruolo nel test del dna che dovrebbe essere effettuato nelle puntate di fine agosto. E chissà che non sia lui, come accaduto decenni or sono con Sheila Carter, a causare un finto risultato del test, nel quale Liam non risulti il padre biologico di Beth.