La soap opera iberica Una vita è giunta a metà della quinta stagione in Spagna. Tuttavia, in Italia la serie televisiva è quasi al termine del terzo capitolo. Le ultime puntate di fine agosto rivelano grandi colpi di scena. Il pubblico di Canale 5 assisterà molto presto all'epilogo del capitolo sui coniugi Alday ed il piccolo Moises.

Anche questa settimana si preannuncia ricca di peripezie. Il neonato di Blanca è stato da poco sottratto alle cure della dark lady Ursula Dicenta. La donna arriverà ad avere drammatiche ed inaspettate reazioni contro la figlia.

Blanca e Diego vogliono far impazzire Ursula

I coniugi Alday continuano a compiere i loro piani. Infatti, sono intenzionati a portare Ursula Dicenta sino alla follia. Pertanto, negano l'esistenza del piccolo neonato. Leonor domanderà delle delucidazioni a Blanca sui misteri che avvolgono l'antagonista. Allora, la moglie di Diego le rivelerà il difficile passato della madre. Nel frattempo il colonnello Arturo Valverde dirà tutta la verità sulla sua malattia a Silvia.

La donna comprenderà le ragioni del duro ex militare e accetterà di stare accanto a lui in nome dell'amore.

Successivamente Arturo si scuserà con Agostina per come si è comportato. La domestica si dimostrerà contenta di poter lavorare di nuovo a casa sua. Felipe cercherà invano di aiutare Flora ad uscire dal carcere. Proprio nel momento più difficile, Peña si autodenuncerà alle autorità per l'assassinio dell'indiano.

Poi Ursula apprenderà che Carmen è sopravvissuta. La donna si nasconderà in soffitta, dopo aver chiesto aiuto a Fabiana. Trini e Ramon faranno ritorno ad Acacias ed informeranno i vicini dell'incidente automobilistico avuto nel tragitto.

Blanca e Diego decideranno di far celebrare una messa in suffragio del piccolo Moises. La dark lady sarà fuori di sé e commetterà una follia. Frattanto, Esteban deciderà di partire per la Groenlandia e Antoñito vorrà costruire il tergilune meccanico, sua geniale invenzione.

Ursula vuole suicidarsi

Ursula si arrabbierà molto per i doppi giochi di Diego e Blanca. Così stabilirà di andare da Leonor e la minaccerà con un coltello. La Dicenta la obbligherà a rivelarle dove si trova il piccolo Moises. Poi si presenterà a casa di Rosina e dirà di volersi tagliare le vene. Pertanto, il piano degli Alday sembrerà funzionare. Tuttavia, i due fratelli inizieranno a credere che Ursula si comporti in modo folle solo per far impietosire Blanca.

I dubbi verranno presto confermati. La moglie di Diego finirà per abbracciare la madre, ma dopo litigherà con lei. Infatti, Ursula approfitterà della compassione della figlia per chiederle ancora una volta dove ha portato il neonato.