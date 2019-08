Nuovo appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una vita che andranno in onda dal 26 al 31 agosto prossimi su canale 5, ricordando che la telenovela ideata da Aurora Guerra, dalla prossima settimana ritornerà nel consueto orario delle 14,10 circa, subito dopo la messa in onda dei nuovi episodi di Beautiful. Molte le novità che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan, che vedranno la perfida Ursula rinchiusa in manicomio.

La dark lady infatti, uscirà letteralmente di senno e il piano di Blanca e dei fratelli Alday di farle perdere il lume della ragione sembrerà andare a buon fine. Intanto Pena sarà in carcere, dopo essersi auto accusato dell’assassinio dell’Indiano, mentre Flora chiederà aiuto a Felipe affinché lo difenda in tribunale.

Una Vita, trame dal 26 al 31 agosto: Ursula rinchiusa in manicomio

Il piano di Blanca, Diego e Samuel di portare sull’orlo della pazzia Ursula sembrerà ottenere i suoi frutti, dato che la dark lady darà in escandescenze davanti a tutti in più di un’occasione.

A dare il colpo di grazia ad Ursula, sarà l’arrivo del padre, corrotto con del denaro da Samuel. L’anziano genitore non mostrerà nessuna pietà per la figlia ed anzi, ordinerà al commissario Mendez di rinchiuderla in manicomio. Poco prima che la Dicenta venga trasferita, Blanca si presenterà dinanzi alla madre facendole capire che Moises è vivo. Lolita intanto, avrà una discussione con Antonito, accusandolo di trascurare il lavoro perché preso completamente dal nuovo progetto del ‘tergilune’.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni al 31 agosto: Flora vuole aiutare Pena, Blanca rivela le malefatte di Ursula

Molte le emozioni che caratterizzeranno i nuovi episodi di Una vita in onda nel corso della prossima settimana a partire dalle 14,10 su canale 5, dove Arturo finalmente, confesserà ai vicini la sua malattia. Grazie a Silvia, un medico sarà disposto a curare ed operare il colonnello, ma quest’ultimo continuerà a rifiutare l’idea dell’intervento.

Inigo e Flora nel frattempo, riapriranno la Deliciosa con la giovane pasticcera sempre più preoccupata per le sorti di Pena. Flora, al contrario del fratello, sarà disposta a tutto pur di aiutare il vero Cervera e chiederà aiuto a Felipe affinché difenda Pena di fronte al giudice. Tutti i vicini assisteranno al momento in cui Ursula verrà trasportata in manicomio con indosso la camicia di forza e, successivamente, saranno proprio Blanca e Diego a raccontare tutte le malefatte della Dicenta, compreso il rapimento del piccolo Moises.

Questo e molto altro nei nuovi episodi di Una vita, in onda da lunedì 26 agosto a sabato 31 agosto, a partire dalle 14,10 su canale 5 mentre il sabato, la telenovela iberica si sposta su Rete 4, con un nuovo e imperdibile appuntamento serale