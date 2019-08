Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato iberico che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori in Italia. Nelle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 Samuel Alday farà in modo che il fidanzato di Carmen, Riera, venga ucciso dopo aver scoperto l'intenzione di Blanca Dicenta e Diego di scappare da Acacias 38 insieme a Moises.

Una Vita: Blanca e Diego vogliono fuggire da Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda nelle prossime settimana annunciano l'uscita di scena di Riera, interpretato da Pablo Menasanch.

Tutto inizierà nel momento in cui Blanca e Diego progetteranno la fuga da calle Acacias 38 dopo aver capito che Samuel aveva fatto ammalare il piccolo Moises per rovinare la loro felicità. Di conseguenza la coppia inviterà il fidanzato di Carmen a recarsi in ospedale e portare il loro bambino in un albergo per poi darsi alla fuga. Peccato che tutto non andrà per il verso giusto. L'Alday, infatti, scoprirà il piano della Dicenta e di suo fratello al punto di chiedere ad un infermiere di fare in modo che Moises non finisca nelle mani del detective.

Samuel fa uccidere Riera

Stando alle trame di Una Vita, si evince che Diego e Blanca (Elena Gonzalez) non troveranno tracce né del bambino né tanto meno di Riera (Pablo Menasanch) alla pensione indicata. A questo punto i telespettatori di Canale 5 scopriranno, tramite un flashback, che il fidanzato di Carmen era stato ferito mortalmente dall'infermiere corrotto da Samuel diventato il nuovo antagonista dopo che Ursula è finita in un sanatorio.

Proprio il figlio di Jaime continuerà a fare il doppio gioco tanto da felicitarsi con Carmen quando gli confesserà che lei e il detective andranno a vivere insieme. In seguito il maggiore dell'Alday ritroverà il corpo esanime dell'uomo sotto il letto con la serva che cadrà nella disperazione più totale. A questo punto le domestiche, tra cui Fabiana, cercheranno di darle tutto il loro appoggio morale per la perdita dell'amato.

L'Alday e la Dicenta in crisi

Nel frattempo la Dicenta riterrà Diego (Ruben De Eguia) colpevole della scomparsa di Mois, visto che aveva ideato il piano insieme al fidanzato di Carmen (Maria Blanco). Per tale ragione, la figlia di Ursula (Montserrat Alcoverro) non non esiterà a rinfacciarglielo. Infatti lo accuserà di essere un bugiardo davanti a tutti i vicini accorsi in strada. Da questo momento i rapporti tra l'Alday e l'amata diventeranno sempre più tesi mentre Samuel si feliciterà per la riuscita del piano.

Il nuovo antagonista dello sceneggiato verrà smascherato? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate nel vecchio quartiere di Acacias 38.