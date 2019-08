Maria De Filippi sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa: viene considerata la regina degli ascolti per gli straordinari successi ottenuti a livello televisivo. La conduttrice è stata protagonista di un'intervista al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi. La presentatrice di 'Amici' ha rivelato di non voler andare in onda senza un gesto scaramantico e ha ricordato come debba convivere con la paura di perdere il successo.

La De Filippi ha posto l'accento sul timore di non avere più il gradimento del pubblico, quest'idea turba la moglie di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha parlato del giorno in cui potrebbe giungere al termine la sua carriera, attraverso queste parole: "Spero in quel momento di essere stabile sulle mie gambe". Maria De Filippi ha spiegato quanto sia importante mantenere un certo equilibrio in quanto tutto finisce con il passare del tempo.

Ci sono delle indiscrezioni secondo le quali la presentatrice potrebbe candidarsi al ruolo di direttore di rete: molti giornali hanno fatto questa ipotesi.

La conduttrice ha escluso la possibilità di diventare direttore di rete

La De Filippi ha sottolineato il fatto che le vengano attribuite delle cose prive di un fondo di verità. La proprietaria della società di produzione 'Fascino' ha fatto notare di essere dispiaciuta a motivo di queste voci, in quanto si chiede da dove possano nascere queste false notizie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Maria De Filippi

Maria De Filippi, nel corso dell'intervista al settimanale 'Oggi', ha escluso la possibilità di una sua candidatura al ruolo di direttore di rete ricordando come il marito, in queste vesti, sia finito in ospedale. L'intervistata ha lasciato intendere di non volersi mettere a confronto con questo ruolo in quanto richiede molte responsabilità: "Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere una delle cose più tremende".

Il rapporto con Pier Silvio Berlusconi

La madre di Gabriele Costanzo non vuole finire in una situazione di questo tipo: si vocifera, però, che questo sia il motivo per il quale ha incontrato Marina Berlusconi. Non è mancata la risposta della De Filippi che ha raccontato di aver trascorso una colazione con l'amica, con la quale, però, non ha parlato di lavoro. La De Filippi ha spiegato che, nel momento non condurrà più un programma all'interno della Mediaset, vorrebbe continuare ad avere un ruolo.

La presentatrice ha posto la concentrazione sull'amicizia con Pier Silvio Berlusconi: "Ho un rapporto bello e molto vero". L'arrivo di Pier Silvio Berlusconi nell'azienda di Cologno Monzese ha coinciso con l'inizio della carriera di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio ha rivelato che 'Tu si que vales' è la trasmissione nella quale non sente alcun tipo di responsabilità.